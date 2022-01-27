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Сегодня, 27 января, произошло резкое обострение ситуации на границе между двумя бывшими советскими республиками – Таджикистаном и Киргизией. Сообщается, что пограничники этих государств открыли огонь друг по другу.
Киргизская сторона также утверждает, что их оппоненты применяют минометы и гранатометы. На данный момент информация о пострадавших уточняется.
Напомним, зона между двумя республиками периодически становится площадкой для конфликтов. Дело в том, что на некоторых отрезках сложно определить, где пролегает граница между странами.
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