Информация о пострадавших уточняется

Сегодня, 27 января, произошло резкое обострение ситуации на границе между двумя бывшими советскими республиками – Таджикистаном и Киргизией. Сообщается, что пограничники этих государств открыли огонь друг по другу.



Киргизская сторона также утверждает, что их оппоненты применяют минометы и гранатометы. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Напомним, зона между двумя республиками периодически становится площадкой для конфликтов. Дело в том, что на некоторых отрезках сложно определить, где пролегает граница между странами.