Есть раненые: на границе Таджикистана и Киргизии прошли бои

Есть раненые: на границе Таджикистана и Киргизии прошли бои
Фото: Mohammad Sharif Shayeq / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Ситуация в приграничной зоне очень напряженная

Сегодня, 27 января, на рубежах между Таджикистаном и Киргизией начался настоящий бой. Активная перестрелка между пограничниками двух бывших советских республик, по некоторым данным, закончилось несколькими пострадавшими.

Пока доподлинно неизвестно, что конкретно послужило причиной начала боевых действий. Бишкек и Душанбе пеняют друг на друга. Таджикистан уверяет, что первыми огонь открыли киргизский пограничники, а Киргизия напротив уверяет, что инициаторами конфликта являются таджикские военнослужащие.

Как бы там не было, ситуация во приграничной зоне сложилась очень серьезная. На рубежах объявлено казарменное положение, туда уже стянуты силы армий двух республик.

Как стало известно журналистам информационного агентства РИА "Новости", среди таджикских пограничников есть раненые. Такие сведения корреспондентом предоставили в силовых структурах этого государства. Сколько людей пострадали, пока неизвестно.

Позже появилась информация, что огонь в приграничной зоне прекратился.

Отметим, на приграничной территории периодически вспыхивает конфликты из-за того, что на некоторых зонах сложно определить, где пролегает граница между государствами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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