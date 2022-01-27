Злодеи действовали в группе

Громкое преступление произошло в подмосковном Чехове. Там местным сотрудникам правопорядка удалось по горячим следам схватить подозреваемых в грабеже.



Жертвой бандитов стал директор коммерческой организации. По словам представителя компании, злоумышленники вынесли со склада 23 новеньких смартфона, общая стоимость которых составляет более миллиона рублей.

К счастью, стражам порядка удалось схватить воров, ими оказались водитель и кладовщики, которые сами работали в ограбленной компании, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно Росгвардия задержала обокравшего подмосковный дом преступника.