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Громкое преступление произошло в подмосковном Чехове. Там местным сотрудникам правопорядка удалось по горячим следам схватить подозреваемых в грабеже.
Жертвой бандитов стал директор коммерческой организации. По словам представителя компании, злоумышленники вынесли со склада 23 новеньких смартфона, общая стоимость которых составляет более миллиона рублей.
К счастью, стражам порядка удалось схватить воров, ими оказались водитель и кладовщики, которые сами работали в ограбленной компании, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно Росгвардия задержала обокравшего подмосковный дом преступника.
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