В произошедшем разбираются сотрудники полиции

Житель Серова подрался с покупателями, заказывающими шаурму. Драка переросла в настоящую поножовщину, в результате которой пострадали два человека, о чем сообщил глава охранного предприятия, откликнувшегося на экстренный вызов.

Глава ЧОПа сообщил, что покупатели стояли в очереди за шаурмой. В один момент между ними вспыхнул конфликт. Сотрудники лавки сделали заказ, но недовольный клиент сообщил, что блюдо показалось ему холодным. В итоге мужчина устроил перепалку с персоналом. Остальные посетители пытались успокоить буйного посетителя, однако не смогли.

Один из покупателей в очереди взял продававшийся в магазине нож для разделки и нанес ранения двоим мужчинам. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. В МВД изучают обстоятельства инцидента, передает телеканал "360".