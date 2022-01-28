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Страшная трагедия случилась сегодня в Ульяновской области. Там жесткую посадку совершил военный вертолет Ми-8. По имеющимся в распоряжении журналистов данным, один человек погиб. Также есть информация о пострадавших.
По данным авторов телеграм-канала "112", на борту вертолета находились три члена экипажа. Двое из них получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб. Сообщается, что вертолет следовал по маршруту из Йошкар-Олы на аэродром "Мулино".
Пока доподлинно неизвестно, что послужило причиной трагического происшествия. По предварительной версии, вынужденная жесткая посадка могла быть осуществлена из-за поломки техники.
На место происшествия оперативно выехала бригада скорой помощи. Как сообщает информационное агентство РИА Новости, экипаж был эвакуирован на аэродром базирования.
В каком состоянии сейчас находятся оставшиеся в живых люди, пока неизвестно. За выжившими членами экипажа пристально следят медицинские специалисты. Опытные врачи делают все возможное для того, чтобы помочь пострадавшим.
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