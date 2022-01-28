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Вопиющий случай сегодня произошел днем в Ташкентском зоопарке – неизвестная женщина скинула в вольер к бурому медведю девочку. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы организации.
Отмечается, что зверь не тронул ребенка, однако он пострадал из-за падения с почти пятиметровой высоты.
"Сегодня, 28 января, около 12:00 (10:00 мск) неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю", – говорится в сообщении.
По данным представителей зоопарка, кавказский бурый медведь Зузу через металлическую ограду наблюдал за действиями женщины, затем медленно спустился в ров, подошел к ребенку, понюхал его и отошел.
"Работники зоопарка заманили медведя во внутреннее помещение вольера. Девочка пострадала только от падения с высоты почти пять метров", – заявили в пресс-службе.
Врачи парка осмотрели ребенка и ничего, кроме ушибов, у него не обнаружили. Сотрудники организации взяли на себя все финансовые расходы по лечению девочки.
Медведь поступил в Ташкент из Бакинского зоопарка в 2017 году и "с самого начала полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике", подчеркивается в сообщение. Там пояснили, что с хищником внимательно и по-доброму обращаются, поэтому он весьма уравновешенный и спокойный зверь.
Пресс-служба не уточнила, кто была эта женщина для девочки – родственницей или случайной посетительницей.
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