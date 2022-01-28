В Ташкентском зоопарке в вольер к медведю скинули ребенка

В Ташкентском зоопарке в вольер к медведю скинули ребенка
Фото: FLPA/Winfried Wisniewski/www.globallookpress.com
Девочка пострадала в результате падения с большой высоты

Вопиющий случай сегодня произошел днем в Ташкентском зоопарке – неизвестная женщина скинула в вольер к бурому медведю девочку. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы организации.

Отмечается, что зверь не тронул ребенка, однако он пострадал из-за падения с почти пятиметровой высоты.

"Сегодня, 28 января, около 12:00 (10:00 мск) неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю", – говорится в сообщении.

По данным представителей зоопарка, кавказский бурый медведь Зузу через металлическую ограду наблюдал за действиями женщины, затем медленно спустился в ров, подошел к ребенку, понюхал его и отошел.

"Работники зоопарка заманили медведя во внутреннее помещение вольера. Девочка пострадала только от падения с высоты почти пять метров", – заявили в пресс-службе.

Врачи парка осмотрели ребенка и ничего, кроме ушибов, у него не обнаружили. Сотрудники организации взяли на себя все финансовые расходы по лечению девочки.

Медведь поступил в Ташкент из Бакинского зоопарка в 2017 году и "с самого начала полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике", подчеркивается в сообщение. Там пояснили, что с хищником внимательно и по-доброму обращаются, поэтому он весьма уравновешенный и спокойный зверь.

Пресс-служба не уточнила, кто была эта женщина для девочки – родственницей или случайной посетительницей.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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