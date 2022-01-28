Курс рубля
- Россияне кинулись в обменники
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
Бравые стражи порядка Московской области раскрыли серьезное преступление в Мытищах. Там два бандита угнали автомобиль стоимостью в 420 тысяч рублей, собирались разобрать его на части и сбыть на черном рынке.
О краже сотрудникам правоохранительных органов сообщил расстроенный владелец машины. Мужчина пожаловался, что автомобиль отечественной марки угнали с одной из парковок на Алтуфьевском шоссе.
По горячим следам злоумышленники были схвачены. Хитроумные бандиты взломали замок и оттащили машину с помощью троса и грузовика. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", автомобиль уже возвращен владельцу.
К слову, недавно подмосковные бандиты вынесли со склада смартфоны на сумму более миллиона рублей.
Москва остается открытой для продолжения диалога, но не поступится национальными интересами
Присутствовать при оглашении очередного президентского послания приглашены рекордные 2,5 тысячи человек