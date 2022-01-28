Машину выкрали с неохраняемой парковки

Бравые стражи порядка Московской области раскрыли серьезное преступление в Мытищах. Там два бандита угнали автомобиль стоимостью в 420 тысяч рублей, собирались разобрать его на части и сбыть на черном рынке.



О краже сотрудникам правоохранительных органов сообщил расстроенный владелец машины. Мужчина пожаловался, что автомобиль отечественной марки угнали с одной из парковок на Алтуфьевском шоссе.

По горячим следам злоумышленники были схвачены. Хитроумные бандиты взломали замок и оттащили машину с помощью троса и грузовика. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", автомобиль уже возвращен владельцу.

К слову, недавно подмосковные бандиты вынесли со склада смартфоны на сумму более миллиона рублей.