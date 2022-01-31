В подмосковной воинской части застрелили солдата - СМИ

По некоторым данным, контрактник убил срочника

Чрезвычайное происшествие произошло в понедельник, 31 января, в воинской части противовоздушной обороны, расположенной в деревне Троице-Сельцо городского округа Мытищи. Один из военнослужащих открыл стрельбу в сторону сослуживца.

В результате ранения в голову 25-летний солдат-срочник скончался на месте. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

ЧП произошло в одной из комнат подмосковной части. Почему военнослужащий-контрактник выстрелил в другого бойца, не сообщается. Известно, что на месте происшествия уже работают оперативники. В причинах убийства предстоит разобраться военным следователям.

Вероятная причина убийства – неосторожное обращение с оружием. Не исключено, что контрактник совершил непроизвольный выстрел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

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Олег НИЛОВ
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