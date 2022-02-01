Всех увезли в больницу

Огромный кусок наледи упал на женщину с двумя детьми в Балашихе. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Как отмечает источник, ведомство организовало проверку по факту падения наледи с крыши одного из домов Балашихи. Кроме женщины, пострадали два ребенка – по пять и восемь лет каждому.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Разобраться во всей истории предстоит сотрудникам Балашихинской городской прокуратуры. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства со стороны местных чиновников.

Мэрию также проверят на полное принятие и соблюдение мер по устранению ледяных глыб с кровли и своевременной уборке территорий, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".



