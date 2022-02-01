Устроившего пальбу в Москве полицейского привлекут к ответственности

Аналогичные меры грозят и его руководству

Сотрудника полиции задержали в Московской области из-за стрельбы, произошедшей в ходе дорожного конфликта в столице. Об этом сообщили в главке областного МВД.

Как отмечает источник, инцидент произошел на дублере Боровского шоссе. Так, водители двух автомобилей устроили перепалку у участка жилого дома. Один из автовладельцев выстрелил из пистолета, а затем скрылся.

Стрелявшего позднее задержали – им оказался житель Подольска 1992 года рождения, работающий в полиции. Ведомство организовало служебную проверку, по итогам которой сотрудника должны уволить и привлечь к ответственности. Аналогичные меры будут приняты в отношении его руководителей, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Рассмешил весь Интернет: Лавров стал героем популярного анекдота про Украину и Запад

Вдохновленные пользователи даже придумали свои варианты громкой фразы министра

Вашингтон сохранит санкции против Москвы в секрете - Нуланд

В США боятся, что Россия сумеет подготовиться к "матери всех" рестрикций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей