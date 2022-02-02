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Печальное событие произошло в Приморском крае. Сегодня ночью, 2 февраля, в порту Зарубино затонуло рыболовное судно "Акванавт".
Подробности трагического происшествия устанавливают профильные эксперты. Известно, что судно занималось ловлей крабов.
Как сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей", часть корабля осталась над водой. На месте будет работать водолаз, который осмотрит затопленные отсеки.
К сожалению, в результате происшествия один человек погиб, передает издание "Свободная пресса". Трагедия унесла жизнь механика судна, тело погибшего уже достали из воды.
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