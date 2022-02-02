Страшная авария с автобусом в Ханты-Мансийске: пострадали семь человек

Водитель неожиданно потерял управление транспортом

Сегодня, 2 февраля, в Ханты-Мансийске произошло трагическое событие. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек.

По имеющимся данным, ДТП произошло из-за того, что в какой-то момент водитель городского автобуса потерял управление и въехал в столб. Сообщается, что в салоне находились восемь человек. Семь из них получили травмы различной степени тяжести. Шестерых увезли в больницу.

На месте происшествия уже работают профильные специалисты. В ближайшее время эксперты установят все детали произошедшего.

Источник: УМВД России по ХМАО – Югре ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Вашингтон собрался укрепить доллар за счет "Северного потока – 2" - СМИ

В Белом доме придумали "вторжение" России на Украину ради разрыва торговых отношений между Москвой и Европой

Переговоры Джонсона и Путина сорвались из-за скандала

Премьер сослался на проблемы в аппарате

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей