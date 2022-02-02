В Люберцах раскрыли дело о краже крупной суммы денег

В Люберцах раскрыли дело о краже крупной суммы денег
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
У местного жителя похитили более четырехсот тысяч рублей

Полицейские нашли виновного в краже крупной суммы денег у жителя Люберец. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, он похитил более 400 тысяч рублей.

"Подмосковье сегодня" пишет, что заявление о краже денег подал 33-летний мужчина, постоянно проживающий в Люберцах. Сотрудникам правоохранительных органов он сказал, что неизвестные ему лица украли из его квартиры в деревне Марусино большую сумму. Полицейские задержали иностранца, который гостил у мужчины. Как оказалось, он знал, где лежат деньги и решил забрать их себе, после чего скрылся.

Преступник признал свою вину, отметив, что помимо денег, ничего не трогал. Он лишь забрал личные вещи, украл порядка 400 тысяч рублей и выехал за пределы города. Сейчас он находится под стражей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Ранее "Утро" писало о задержании под стражу злоумышленника, укравшего у продавца телефон. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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