Халатное отношение коммунальщиков к уборке снега приводит к несчастным случаям

Глыба льда упала с крыши многоэтажки на улице Грабина в Королеве и покорежила припаркованный рядом легковой автомобиль. Владелец машины опубликовал фото в соцсети, однако не у всех его беда вызвала сочувствие – некоторые пользователи заявили, что он сам виноват.

"Каждый, кто ставит во дворе свою машину, должен понимать, что с ней может произойти все, что угодно",

– приводит комментарий сайт "Подмосковье сегодня".

Впрочем, некоторые даже порадовались, что автомобиль был припаркован неправильно, ведь в результате там не могли ходить люди и их миновала печальная участь автомобиля. Так что пострадавшим можно считать только автовладельца, который на время ремонта лишился автомобиля.

К сожалению, жителям подмосковной Балашихи так не повезло. Там накануне снег с крыши съехал на головы проходящих мимо женщины с двумя детьми – все госпитализированы с травмами.