Десятки человек застряли на канатке в Сочи

Десятки человек застряли на канатке в Сочи
Фото: Роман Денисов / Russian Look / www.globallookpress.com
О случившемся сообщили экстренные службы

ЧП случилось на горнолыжном курорте "Красная поляна". Там внезапно остановилась канатка. Застряли десятки человек.

Как пишут СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах, на канатной дороге может быть порядка 40 человек. Причины и подробности происшедшего пока не известны.

Застрявших на канатке людей в ближайшее время планируется эвакуировать. Спасатели отправились к месту ЧП.

Как позже сообщили очевидцы, людей, застрявших на канатной дороге, начали снимать с нее с помощью веревки. Об этом сообщает РИА Новости в телеграм-канале.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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