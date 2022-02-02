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ЧП случилось на горнолыжном курорте "Красная поляна". Там внезапно остановилась канатка. Застряли десятки человек.
Как пишут СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах, на канатной дороге может быть порядка 40 человек. Причины и подробности происшедшего пока не известны.
Застрявших на канатке людей в ближайшее время планируется эвакуировать. Спасатели отправились к месту ЧП.
Как позже сообщили очевидцы, людей, застрявших на канатной дороге, начали снимать с нее с помощью веревки. Об этом сообщает РИА Новости в телеграм-канале.
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