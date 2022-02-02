В Одинцово мужчина обворовал свою сожительницу

Заезжий любовник лишил даму сердца средств на общую сумму в 400 с лишним тысяч рублей

В Одинцово правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве и воровстве своей 54-летней сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в среду, 2 февраля.

Отмечается, что женщина сама обратилась в полицию с заявлением о краже. Пострадавшая рассказала, что сожитель взял у нее в долг 100 тыс руб, но денег не вернул. Кроме того, любовник похитил из ее квартиры денежные средства в размере 335 тыс руб.

Таким образом, общая сумма ущерба составила 435 тыс руб.

Полиция задержала ранее судимого за аналогичные преступления уроженца Новосибирской области, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по двумя статьям о "Краже" и "Мошенничестве".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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