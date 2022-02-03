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В подмосковном Фрязино возник пожар на мебельной фабрике, огнем охвачена площадь в семь тысяч квадратных метров.
"Горит все здание. Есть угроза перехода огня на соседнее", – сообщает телеканал "Мир 24" со ссылкой на данные источника в экстренных службах региона.
Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.
Отмечается, что здание успели самостоятельно покинуть восемь сотрудников фабрики еще до прибытия
первых расчетов огнеборцев.
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