Смертельное ДТП с фурой произошло на Дмитровском шоссе

На месте работают экстренные службы

На одном из участков Дмитровского шоссе прямо на глазах у проезжавших мимо водителей произошло страшное: на 49-м километре фура влетела в автовышку, которую монтировали работники. 

Один из работников упал из люльки и разбился на асфальте, скончавшись на месте. У двоих зафиксированы тяжелые травмы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, на месте происшествия работают экстренные службы.


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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