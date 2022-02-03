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На одном из участков Дмитровского шоссе прямо на глазах у проезжавших мимо водителей произошло страшное: на 49-м километре фура влетела в автовышку, которую монтировали работники.
Один из работников упал из люльки и разбился на асфальте, скончавшись на месте. У двоих зафиксированы тяжелые травмы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как отмечает источник, на месте происшествия работают экстренные службы.
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