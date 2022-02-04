Есть угроза сильного распространения огня

В Агентстве городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили о пожаре на птицефабрике в Подмосковном Солнечногорске. Здание находится за чертой города, в поселке Ржавки.

Как пишет издание "Подмосковье сегодня", общая площадь птицефабрики превышает 200 квадратных метров. Из-за большой площади и погодных условий есть вероятность того, что огонь будет распространяться быстро.

Сейчас пожар тушат более 20 человек. Возле здания находятся 6 пожарных машин. С момента возгорания удалось ликвидировать менее 40 процентов распространенного по всей площади огня.

Ранее школьников в Подмосковье эвакуировали из здания после сообщения о бомбе.