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В Агентстве городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили о пожаре на птицефабрике в Подмосковном Солнечногорске. Здание находится за чертой города, в поселке Ржавки.
Как пишет издание "Подмосковье сегодня", общая площадь птицефабрики превышает 200 квадратных метров. Из-за большой площади и погодных условий есть вероятность того, что огонь будет распространяться быстро.
Сейчас пожар тушат более 20 человек. Возле здания находятся 6 пожарных машин. С момента возгорания удалось ликвидировать менее 40 процентов распространенного по всей площади огня.
Ранее школьников в Подмосковье эвакуировали из здания после сообщения о бомбе.
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