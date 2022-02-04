Курс рубля
- Россияне кинулись в обменники
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
833 новости
Жительницу подмосковной Дубны обокрал сосед. Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже с общей суммой выше 37 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 39-летний сосед, который признался, что выкрал связку ключей, когда помогал женщине спуститься вниз к машине скорой помощи. Пока та находилась в больнице, мужчина проник в квартиру и украл все ценное. Наворованное он сдал в ломбард, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Аналитики Страны восходящего солнца бдительно следят за нашим президентом
Германский регулятор ждет полную документацию от нового оператора немецкого участка трубопровода