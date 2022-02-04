Пенсионерку из подмосковной Дубны обокрал давно знакомый сосед

Фигуранту светит тюремный срок

Жительницу подмосковной Дубны обокрал сосед. Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже с общей суммой выше 37 тысяч рублей. 

Подозреваемым оказался 39-летний сосед, который признался, что выкрал связку ключей, когда помогал женщине спуститься вниз к машине скорой помощи. Пока та находилась в больнице, мужчина проник в квартиру и украл все ценное. Наворованное он сдал в ломбард, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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