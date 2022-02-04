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Суд Балашихи вынес приговор фигуранту уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Оказалось, что подсудимый рассорился в металлическом блоке для размещения мусороконтейнеров с потерпевшим. Там между ними завязалась драка, в ходе которой убийца ненес жертве больше 20 ударов.
Потерпевший скончался от полученных травм. Фигурант получил девять лет тюрьмы в исправительной колонии особого режима, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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