Россиянина арестовали во Франции по подозрению в отмывании денег - СМИ

Задержанный скоро предстанет перед судом

Россиянина задержали на территории французского департамента  Верхняя Савойя по подозрению в отмывании денежных средств, связанных с оборотом наркотических веществ. Об этом стало известно сегодня, 6 февраля.

Согласно приведенным данным, 28-летнего мужчину проверили на пропускном пункте у коммуны Вири, куда он направлялся из Парижа. В автотранспорте полиция обнаружила 6 граммов смолы каннабиса и 160 тысяч евро мелкими купюрами.

Как отмечает источник, обыск провели еще 2 февраля. Сам задержанный представился геммологом. В доме фигуранта в Женеве также прошли обыски. 7 февраля он предстанет перед судом, передают французские СМИ.


Источник: Dauphine libere ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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