Известно о нескольких пострадавших

Сегодня, 8 февраля, на Рублевском шоссе в Москве произошло крупное ДТП. Участниками аварии стали девять машин. Пока журналисты сообщают о четырех пострадавших.



Массовое ДТП вызвало широкий резонанс. Известно, что на место происшествия уже отправили медицинский вертолет, который должен помочь в транспортировке пострадавших.

Кадры с места аварии публикует РИА "Новости". Трое несчастных оказались зажаты в разбитых машинах.

По некоторым данным, среди пострадавших – крупный бизнесмен, миллиардер. Жертвы аварии получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают спасательные службы.