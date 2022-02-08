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В подмосковном Серпухове произошло наглое преступление. Из местного магазина стащили целых три увесистые бутылки крепкого алкоголя. Особое внимание к этому инциденту привлекло поведение грабителя – во время своего злодеяния он улыбался во все 32 зуба.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", сначала мужчина с корзинкой для продуктов весело разгуливает по магазину. В какой-то момент он берет бутылки с виски и засовывает их себе под куртку. Все это действо сопровождается широкой улыбкой.
Как сложилась дальнейшая судьба воришки, информационный ресурс не уточняет.
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