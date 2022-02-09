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Правоохранительные органы задержали в подмосковной Истре четырех человек, подозреваемых в налете на магазин и убийстве кассира. Об этом сообщили в главке регионального СК.
Как отмечает источник, задержанными оказались граждане соседних стран.
Нападение на магазин произошло ночью 9 февраля. Налетчики нанесли тяжелые травмы директору магазина и его супруге, а также до смерти избили кассира, после чего обчистили кассу и скрылись, передает телеканал "360".
В ближайшее время задержанным предъявят обвинение с избранием меры пресечения.
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