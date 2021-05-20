США установили масштабы реальной угрозы от российского флота в Черном море

США установили масштабы реальной угрозы от российского флота в Черном море
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Американские авианосцы и эсминцы проиграют мелкосидящим корветам и патрульным катерам ВМФ РФ

Американцы раскрыли глаза на "страшный факт" – Военно-морской флот (ВМФ) России все еще может противостоять США и НАТО. Об этом предупреждает соотечественников обозреватель Крис Осборн в своей статье в The National Interest.

Автор отмечает, что российские корветы и патрульные корабли могут действовать в жизненно важных для Вашингтона регионах, которые менее доступны для более крупных кораблей ВМС США.

У РФ всего один авианосец и менее трети от числа стоящих на вооружении Штатов эсминцев. Поэтому кажется, что ВМФ России не представляет серьезной угрозы для военно-морских сил США и Североатлантического блока в Черном море, однако это не совсем так, указал Осборн.

Москва уже несколько лет проводит "прозрачные и энергичные" работы по расширению своего присутствия и усилению огневой мощи в регионе. В 2020 г. Черноморский флот получил сразу семь новых боевых кораблей, столько же ему передадут в текущем году.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры российского флота, ВМФ России представляет "реальную угрозу" для "многочисленного и высокотехнологичного" флота США, даже с учетом значительной поддержки со стороны союзников по НАТО, подчеркивается в публикации.

"Если Россия увеличивает число новых боевых кораблей, то что это за боевые корабли? Самое главное, какие виды оружия, радаров и датчиков они могут использовать? Ответы на эти вопросы, скорее всего, раскроют истинные масштабы растущей угрозы", – предупреждает Осборн.

Да, у МВФ России есть дефицит авианосцев, эсминцев и других крупных боевых кораблей, однако флот располагает не только  64 высокотехнологичными, хорошо вооруженными подлодками, но имеет 85 корветов и 55 патрульных катеров, которые могут представлять угрозу в прибрежных районах Черного моря, особенно для Румынии и Болгарии.

Российский надводный лучше приспособлен для береговой обороны. В случае реального конфликта американские авианосцы с глубокой осадкой не смогут действовать в некоторых районах в отличие от быстрых и маневренных корветов и патрульных катеров ВМФ России, подытожил автор.

Ранее стало известно, что на недавних учениях, прошедших в Европе под командованием Пентагона, отрабатывались, в том числе, действия отрядов "морских котиков" на случай высадки в Крыму.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость247429
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а что значет авианосец с появлением сверхзвукового аружия? агромная куча патопленого железа и не болие! российские аружейники зделоли не вазможное создав аружие каторое гарантировано пустет на дно любое судно хоть с берига хоть с моря хоть с воздуха и это подтверждают военные аналитики всего мира! путин реально поднял рф с колен после либеральных продажных дебилов каторые здали страну западу в 90х! ну а типерь рф зубы может выбеть всем нуждаемщемся поменять бивни на протезы!!!
Гость244140
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Япония похитила не менее 83 тонн золота у России, что на сегодняшний день эквивалентно 225 млрд долларов. Но и это еще не все. С 1932 по 1945 годы японцы реализовывали программу по созданию и применению биологического оружия, а испытания проводили, в том числе на советских военнопленных.
Гость244140
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Вице-президент США Камала Харрис сразу после рукопожатия с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином вытерла руку об штанину.
Гость243966
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гуем смах!
още като бех моряк преди 45 години имаше руски торпедни кораби у булгаристан дето от Варна да Атия стигаха на 1,16 часа и ракетни с 8 дето ги боядисваха с лед стрелба!! сеге имами 3 употреба скелети!!!
Гость227619
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Готовятся к встрече с Путиным - США ввели санкции против компаний и судов по «Северному потоку — 2»
Хохлы в обосранных шароварах
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Гость242253
Школота, фрегат "Адмирал Эссен" был спущен на воду десять лет назад. По тактико-техническим характеристикам его нечего и сравнивать с новейшими кораблями ВМФ США аналогичного класса, серийное строительство которых началось в 2020 году. Интересная информация о вооружении "эссена: "Пусковые установки способны использовать ракеты Калибр, Оникс и Циркон, когда последние будут приняты на вооружение". А пока он стреляет советским старьем эпохи XXVII съезда КПСС.
Спуск на воду "Адмирала Эссена" состоялся 7 ноября 2014 года. А пиндосовское старье "Томагавк" с какого года??
Гость227619
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Учёные предупредили о новом ледниковом периоде на Земле
Хохлы в обосранных шароварах
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Гость242253
Школота, фрегат "Адмирал Эссен" был спущен на воду десять лет назад. По тактико-техническим характеристикам его нечего и сравнивать с новейшими кораблями ВМФ США аналогичного класса, серийное строительство которых началось в 2020 году. Интересная информация о вооружении "эссена: "Пусковые установки способны использовать ракеты Калибр, Оникс и Циркон, когда последние будут приняты на вооружение". А пока он стреляет советским старьем эпохи XXVII съезда КПСС.
Школота, амерский куй для тебя тоже толще и слаще чем российский
Хохлы в обосранных шароварах
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Гость234761
Куда не плюнь одни эксперты, которые все на свете знают и что самое главное, лучше разбираются в вопросе чем сами проектировщики... Если вы все такие умные, какого хрена диван просиживаете и клаву насилуете...
Ты для чего сюда вылезло..Если есть что сказать по существу- пиши..А если нет аргументов - начинай орать и жечь покрышки.
Хохлы в обосранных шароварах
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Гость242935
Да ту же пургу вы все несли и во время прошлой "холодной войны" : американскому империализму конец, Красная армия всех сильней от южных гор до британских морей, коренной перелом баланса сил в мире в пользу коммунизма. Смех, ей-богу
Поплачь и утри сопли.
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