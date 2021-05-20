Су-57 вытеснит F-35 с мирового рынка истребителей - СМИ

Су-57 вытеснит F-35 с мирового рынка истребителей - СМИ
Фото: UAC/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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Гордость американцев столкнулась с серьезным конкурентом

Москва продолжает работать над проблемами, с которыми столкнулась при производстве истребителей пятого поколения Су-57. Как пишет американский обозреватель Питер Сучиу, проектированием самолетов будущего, кроме Соединенных Штатов, занимаются и Германия с Британией, а также Китай, Италия и Франция, которые также нацелены на конкуренцию с известными авиаподрядчиками.

Однако второе место после F-35, считает журналист, занимает именно российский самолет. Уникальные боевые и летные характеристики делают судно объектом пристального внимания со стороны многих стран.

"Экспортную модель российского Су-57 выставили ​​на авиационной и аэрокосмической выставке Aero India 2021. Для демонстрации возможностей истребителя пятого поколения была отгружена полноразмерная модель Су-57Е, который также является вторым после Lockheed Martin F-35 Lightning II, предложенным для международных продаж", – пишет Сучиу для National Interest.

"Самолет-невидимка", считает обозреватель, стал прямой угрозой для американских производителей. Представители "Ростеха" заявили, что российская сторона делает на самолет большую ставку и ожидает, что эта модель станет весьма успешной в мировой оборонной отрасли.

"Lockheed Martin вскоре может столкнуться с жесткой конкуренцией в области продаж истребителей. И речь здесь идет не только о других американских оборонных подрядчиках, таких как Boeing и Northrop Grumman, или европейских компаниях", – добавил журналист.

Ранее "Ростех" объяснил "убийственность" дизайна Су-57, прокомментировав восторженные отзывы комментаторов в Сети после полета новейшего истребителя в День Победы, который позднее показали на видео.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость231148
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Псаки: самолет 6го поколения готов, нужен инвестор и гаратии пентагона на выпуск изделия. (евронюзу тв)
Гость236970
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Блажен кто вернётся...
Какая конкуренции, 2 су в год? И то со старыми двигателями. Дежурных мультиков насмотрелись. А дешёвые потому что ничего не стоят. Только в Сирии и против ал-каиды.
Гость231008
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а а ахахахахахахахаах !
Россия -Русь
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Российский самолет Су-57 способен вытеснить дорогой и проблемный американский F-35 с рынка истребителей пятого поколения, передает бельгийское издание Modern Diplomacy.
Военный эксперт Питер <цензура> в своей публикации на портале The National Interest отметил, что самолет из РФ составит жесткую конкуренцию детищу инженеров из США, нанеся сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке.
Россия -Русь
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Коровьев
Еще недавно люди в России верили в победу коммунизма. Сейчас люди в России верят, что они живут при капитализме, и что Су-57 вытеснит F-35 с мирового рынка истребителей. Ну-ну.
В июле 2008 года было проведено моделирование воздушного боя с участием истребителя Су-35 против F-35, где последний был "избит дубинкой как ребенок". Моделирование было проведено на базе Хикам ВВС США на Гавайях, чему свидетелями были четыре представителя ВВС и военной разведки Австралии. Депутат австралийского парламента Денис Дженсен со знанием дела заявил, что в ходе "строго засекреченного моделирования" F-35 был "беспощадно избит истребителем Су-35".
Ну а ты и дальше верь, что американский куй толще и слаще чем российский.
Россия -Русь
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Коровьев
Еще недавно люди в России верили в победу коммунизма. Сейчас люди в России верят, что они живут при капитализме, и что Су-57 вытеснит F-35 с мирового рынка истребителей. Ну-ну.
Мы не верим, а знаем.Arabian Aerospace: Вертолеты Ми-24 ВКС РФ разогнали американские «Апачи» в Сирии.
Четверка итальянских самолетов пятого поколения не смогли справиться с одним российским истребителем, хотя альянс был готов к возможному перехвату российскими пилотами американского стратегического бомбардировщика B-52. Однако F-35 не сумели даже вовремя подняться в воздух.
Коровьев
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Еще недавно люди в России верили в победу коммунизма. Сейчас люди в России верят, что они живут при капитализме, и что Су-57 вытеснит F-35 с мирового рынка истребителей. Ну-ну.
Гость230583
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Гость241057
Не совсем верно. Построено F35 много, но уже через несколько лет эксплуатации они стали серьёзно разваливаться. F-35 получился не продуманный с точки зрения эксплуатации. Выпустили наспех, боясь рынок потерять и проблем с отчётностью за потраченные миллиарды. Наши пока тюнят. Посмотрим что получится. По теме распила - почитай про программу F-35 и распил в западных СМИ. Много интересного найдёшь ))).
Кому нужны чужие распилы? Смотри на свои. Как только просочилось, что Чемезов построил теще в Сочи на территории бывшей дачи Сталина особняка, как его сразу сровняли с землей. Мелочевка, миллиончики гос. денег под бульдозер. Что сейчас творят с КБ Сухого и других-почитай.
Гость241057
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Гость236742
сравните сколько построено самолётов этих двух моделей.... и дальше думайте сами
Не совсем верно. Построено F35 много, но уже через несколько лет эксплуатации они стали серьёзно разваливаться. F-35 получился не продуманный с точки зрения эксплуатации. Выпустили наспех, боясь рынок потерять и проблем с отчётностью за потраченные миллиарды. Наши пока тюнят. Посмотрим что получится. По теме распила - почитай про программу F-35 и распил в западных СМИ. Много интересного найдёшь ))).
Гость230583
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Росавиастроение оказалось в хвосте мирового рынка. Почему? В интервью РБК Сердюков, председатель совета директоров ОАК (он же-бывший директор универмага в Питере, он же бывший министр обороны) сказал, что долги ОАК 530 миллиардов. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарев тоже не имеет к самолетостроению никакого отношения. Юрист, занимался продюсированием ГлюкоZы, возглавлял продюсерский центр Монолит-АБК. Российских авиаконструкторов забрали к себе Боинг и немцы. Там где гос. деньги, там Ростех. Что делают сейчас со слиянием и прочим-грустная история. Это причины и следствие.
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