Гордость американцев столкнулась с серьезным конкурентом

Москва продолжает работать над проблемами, с которыми столкнулась при производстве истребителей пятого поколения Су-57. Как пишет американский обозреватель Питер Сучиу, проектированием самолетов будущего, кроме Соединенных Штатов, занимаются и Германия с Британией, а также Китай, Италия и Франция, которые также нацелены на конкуренцию с известными авиаподрядчиками.

Однако второе место после F-35, считает журналист, занимает именно российский самолет. Уникальные боевые и летные характеристики делают судно объектом пристального внимания со стороны многих стран.

"Экспортную модель российского Су-57 выставили ​​на авиационной и аэрокосмической выставке Aero India 2021. Для демонстрации возможностей истребителя пятого поколения была отгружена полноразмерная модель Су-57Е, который также является вторым после Lockheed Martin F-35 Lightning II, предложенным для международных продаж", – пишет Сучиу для National Interest.

"Самолет-невидимка", считает обозреватель, стал прямой угрозой для американских производителей. Представители "Ростеха" заявили, что российская сторона делает на самолет большую ставку и ожидает, что эта модель станет весьма успешной в мировой оборонной отрасли.

"Lockheed Martin вскоре может столкнуться с жесткой конкуренцией в области продаж истребителей. И речь здесь идет не только о других американских оборонных подрядчиках, таких как Boeing и Northrop Grumman, или европейских компаниях", – добавил журналист.



Ранее "Ростех" объяснил "убийственность" дизайна Су-57, прокомментировав восторженные отзывы комментаторов в Сети после полета новейшего истребителя в День Победы, который позднее показали на видео.