ХАМАС согласились на перемирие с Израилем - СМИ

Официального подтверждения информации пока не поступало

Движение ХАМАС ответило согласием на предложение "Хезболлы" о прекращении огня с Тель-Авивом. Об этом заявили сегодня, 20 мая, израильские медиа.

Официальное подтверждение от пресс-служб движений не поступало, передает "Интерфакс".

По данным медиа, накануне ХАМАС ужесточило требования в отношении Тель-Авива, потребовав от Израиля проявить участие в ликвидации авиаатак ЦАХАЛ по Газе, а также озвучив условия по Храмовой горе и Иерусалиму.

В этот же день, отмечает агентство, глава Минобороны Израиля Бени Гац заявил, что Тель-Авив усилит удары по палестинцам в Газе при необходимости.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил об ограниченных возможностях израильского "Железного купола".

Егор МАЛКОВ

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Коровьев
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Движение ХАМАС ответило согласием на предложение "Хезболлы" о прекращении огня с Тель-Авивом. Это просто анекдот. Они что, с Хезболлой воевали? Израиль им ничего не предлагал. Наоборот, он продолжал их утюжить бункерными бомбами. Там сейчас в подземных тоннелях тысячи отлично прожаренных головорезов. Крысам пирушка на годы вперед.
Гость238482
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Гость243189
Сижу смотрю российскую передачу на Первом канале. С экрана известные российские ведущие вещают с пеной у рта о «мирных гражданах Палестины» и вопрошают почему же США не поддерживают « мирных граждан»? И вот возникает вопрос,так как вся элита российская лечится в Израиле,включая звезд шоу бизнеса и телевидения. А чего они не ездят полечится в Газу?🤔 Так нет ведь ,едут все на лечение в злобный,военизированный Израиль. Странно правда? И в отпуск чего-то в Газу никто не ездит отдыхать. А что так? Там море и прекрасные « мирные жители»,розовые и пушистые. И дешевле намного обойдётся,чем в Израиль
Когда что-либо постишь на форумах, ты свою копи-пасту подправь, а то палишься люто, выдавая чужое мнение за свое
Гость243189
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Сижу смотрю российскую передачу на Первом канале. С экрана известные российские ведущие вещают с пеной у рта о «мирных гражданах Палестины» и вопрошают почему же США не поддерживают « мирных граждан»? И вот возникает вопрос,так как вся элита российская лечится в Израиле,включая звезд шоу бизнеса и телевидения. А чего они не ездят полечится в Газу?🤔 Так нет ведь ,едут все на лечение в злобный,военизированный Израиль. Странно правда? И в отпуск чего-то в Газу никто не ездит отдыхать. А что так? Там море и прекрасные « мирные жители»,розовые и пушистые. И дешевле намного обойдётся,чем в Израиль
Гость241534
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Шиш тебе Егорка, собирай бычки. (из блатной песни). Щас Израиль выполнит требования кого? ХАМАСа. Радикальной исламистской группировки, первой начавший ракетный обстрел Израиля. Ты сам-то понимаешь, что написал?
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