Официального подтверждения информации пока не поступало

Движение ХАМАС ответило согласием на предложение "Хезболлы" о прекращении огня с Тель-Авивом. Об этом заявили сегодня, 20 мая, израильские медиа.

Официальное подтверждение от пресс-служб движений не поступало, передает "Интерфакс".

По данным медиа, накануне ХАМАС ужесточило требования в отношении Тель-Авива, потребовав от Израиля проявить участие в ликвидации авиаатак ЦАХАЛ по Газе, а также озвучив условия по Храмовой горе и Иерусалиму.

В этот же день, отмечает агентство, глава Минобороны Израиля Бени Гац заявил, что Тель-Авив усилит удары по палестинцам в Газе при необходимости.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил об ограниченных возможностях израильского "Железного купола".