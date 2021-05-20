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Движение ХАМАС ответило согласием на предложение "Хезболлы" о прекращении огня с Тель-Авивом. Об этом заявили сегодня, 20 мая, израильские медиа.
Официальное подтверждение от пресс-служб движений не поступало, передает "Интерфакс".
По данным медиа, накануне ХАМАС ужесточило требования в отношении Тель-Авива, потребовав от Израиля проявить участие в ликвидации авиаатак ЦАХАЛ по Газе, а также озвучив условия по Храмовой горе и Иерусалиму.
В этот же день, отмечает агентство, глава Минобороны Израиля Бени Гац заявил, что Тель-Авив усилит удары по палестинцам в Газе при необходимости.
Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил об ограниченных возможностях израильского "Железного купола".
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