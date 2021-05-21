Су-27 преподал урок вежливости американским морякам - СМИ

Су-27 преподал урок вежливости американским морякам - СМИ
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com /www.globallookpress.com
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Китайские обозреватели рассказали, чем обернулась для американцев выходка многолетней давности

Продолжающиеся у российских границ провокации США могут привести к повторению давнего инцидента, который произошел в годы холодной войны между Штатами с Советским союзом. Такое мнение выразили военные аналитики из КНР.

Как отмечает источник, отношения между двумя державами напоминают о былой атмосфере напряжения, которая царила в XX веке из-за гонки вооружений. Однако и сегодня НАТО продолжает демонстрировать агрессивное поведение, не задумываясь о последствиях своих действий. Провокации альянса у границ РФ так же, как и раньше, набирают обороты. 

Китайское издание Sohu решило вспомнить о давнем инциденте, который произошел у советских границ. Изначально пилоты увидели американское судно, которое двигалось в сторону СССР. Навстречу кораблю направили Су-27, так как американцы не стали реагировать на поступившее предупреждение.

Когда истребитель снизился и сделал круг над судном, американский экипаж вышел на палубу и показал советскому пилоту средний палец. В ответ летчик решил сделать еще один заход, во время которого открыл люк и, пролетая на малой скорости над кораблем, вылил топливо на головы наглым морякам. Последние мигом покинули палубу, лишившись боевого настроя.

Как пишет "ПолитРоссия", ссылаясь на источник, сегодня такой эпизод весьма актуален – Штатам стоит помнить, что современной России вполне хватит смелости на то, чтобы провернуть аналогичные действия при следующей провокации.

Ранее сообщалось о том, что Су-27 из состава Балтфлота отогнал от российских границ американский бомбардировщик B-52H.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость250401
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какая разница чего он там открыл.он их таким образом опустил обосцал.сделал петухами!!!
Гость250400
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какая разница чего он там открыл.он их таким образом опустил обосцал.сделал петухами!!!
Мишка
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Не люк, а аварийный слив топлива. ст.л-т Цымбалюк (ни коим образом не имеющий отношения к нынешнему уроду). После чего был переведён на Север, где тоже отличился шуганув норвежский разведчик. Правда кусочек киля потерял.
Гость245674
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Евгений К.
Открыл люк? Какой? Откуда в "люке" топливо? Брехня полная!
Люк судя по всему был пассажирский, как на китайских истребителях, чтоб миллион китайцев чайными ложечками могли оперативно сбросить излишки топлива....
Гость229578
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Гость244460
Для кастрюлько-головых надо писать Kран, пусть редакция это учитывает впредь.
Для Кастрюль, можно ничего не писать - они не читают комментарии, а только пишут. Как тот Чукча из анекдота.
Гость244460
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гость191919
Сброс топлива в небе – это быстрый способ «облегчить» самолет на десятки тонн.Сброс происходит через сливные горловины в задней части крыльев. На определенном уровне поток перекрывается, что защищает от избыточного слива.
И как должны были написать вместо "открыл люк"??Открыл кран??
Для кастрюлько-головых надо писать Kран, пусть редакция это учитывает впредь.
СтарЫй
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Евгений К.
Открыл люк? Какой? Откуда в "люке" топливо? Брехня полная!
Для знатоков из Утро нормально.
Гость241412
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Надо было еще ЛТЦ отстрелить. Вот шухеру бы было))))
И не придерешься потом - пожар и пожар, никакой атаки не было)))
гость191919
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Евгений К.
Открыл люк? Какой? Откуда в "люке" топливо? Брехня полная!
Сброс топлива в небе – это быстрый способ «облегчить» самолет на десятки тонн.Сброс происходит через сливные горловины в задней части крыльев. На определенном уровне поток перекрывается, что защищает от избыточного слива.
И как должны были написать вместо "открыл люк"??Открыл кран??
Гость243185
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На военных самолетах есть функция "Аварийный слив топлива". На современных гражданских нет, а жаль. Экология...
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