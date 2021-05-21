Шойгу пожаловался на провалы с российским оружием в Сирии

Шойгу пожаловался на провалы с российским оружием в Сирии
Сергей Шойгу. Фото: State Duma Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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Проверку боевых условий не прошли около полтора десятка новых образцов

Российская армия столкнулась с "неприятными неожиданностями" в ходе апробация новейшего вооружения в условиях боевых действий в Сирии, часть из которого оказалась непригодна для использования. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая сегодня в рамках марафона "Новое знание".

По словам министра, всего в САР было применено более 300 видов нового оружия, многие из них благодаря этим испытаниям были доведены "до верхней планки".

"Что нам дала Сирия? Прямо вам скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Я их мягко, может быть, называю. То оружие, которое принято на вооружение, прошло госиспытания, таковым по сути своей не является", – цитирует генерала армии РИА "Новости".

Министр заявил, что с вооружения в итоге снято почти полтора десятка видов оружия, его также перестали производить. Провальными образцами оказались комплексы связи, радиоэлектронной борьбы, разведки, ударные системы.

Шойгу подчеркнул, что никакие госипытания, войсковые или армейские не идут ни в какое сравнение с опробованием оружия в реальных боевых условиях – главная оценка ставится там. Так, только на базе "Хмеймим" в некоторые отрезки времени находились специалисты из 76 предприятий и конструкторских бюро.

Кроме того министр рассказал о том, что в нашей стране началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. И это не просто экспериментальные образцы, а те, которые "действительно можно показывать в фантастических фильмах". А еще идет большая работа в области так называемого "оружия завтрашнего дня", подытожил Шойгу.

Ранее в апреле американский портал 19FortyFive вышел с публикацией о том, что Россия модернизирует свои ядерные арсеналы, а ее военные "вооружены до зубов" новейшими видами боевой техники.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость252018
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Сергей
Могли бы жить как в Саудовской Аравии, а свою жизнь сравниваете с Украиной, которую обдираете с советских времен до настоящего времени.
Думаю, что через несколько лет вы как настоящие фашисты в 45-м будете друг перед другом оправдываться этонемы, насобманули, мыневиноваты.
ВСЕ страны бывшего СССР, кроме Ук-урины , превысили уровень ВВП 1991 г. Как так-то, без-мозгла ты истота?
Гость252018
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Сергей
Могли бы жить как в Саудовской Аравии, а свою жизнь сравниваете с Украиной, которую обдираете с советских времен до настоящего времени.
Думаю, что через несколько лет вы как настоящие фашисты в 45-м будете друг перед другом оправдываться этонемы, насобманули, мыневиноваты.
да, сынку! москаль как 30 лет назад "йыл твое сало", так и зараз "йысть". А ты тогда сосал, и сейчас сосешь. Может, причина в тебе? просто любишь сосать...
Гость252018
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Сергей
Югославия. Причиной вмешательства войск НАТО западная пресса называет волну этнических чисток в регионе.
Впоследствии Международный трибунал по бывшей Югославии подтвердил ответственность югославских служб безопасности за преступления против человечности в отношении албанского населения Косова, особенно во время проведения операции НАТО
Афганистан, что-то с памятью твоей сталось, совсем забыл кто там начал войну?
По поводу биомассы - ваша биомасса осталась только в россии за пределами московского кольца и в Белоруссии, остальные от вас ушли, и вам страшно и обидно, что придется после вашего
полный, стерильный имбецил, апеллирующий к "международному" суду. Это такой же "суд", как и "пэчэрськый".
Сергей
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Гость251636
По тексту высказали свое мнение, хотя и неубедительно, т.к. можно представить контраргументы... Американцев интересует международное право только в той мере, пока не противоречит "национальным интересам". Если американцам мешает международное право, то "зачем такое право?". Они весьма вольно трактуют понятие суверенитета других стран. А вот возражений, относительно подлизывания задницы США и желания понравиться янки, у вас нет. Значит согласны и это грустно - достойная нация превратилась в скулящую шавку под ногой англосаксов.
Могли бы жить как в Саудовской Аравии, а свою жизнь сравниваете с Украиной, которую обдираете с советских времен до настоящего времени.
Думаю, что через несколько лет вы как настоящие фашисты в 45-м будете друг перед другом оправдываться этонемы, насобманули, мыневиноваты.
Сергей
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Гость251636
По тексту высказали свое мнение, хотя и неубедительно, т.к. можно представить контраргументы... Американцев интересует международное право только в той мере, пока не противоречит "национальным интересам". Если американцам мешает международное право, то "зачем такое право?". Они весьма вольно трактуют понятие суверенитета других стран. А вот возражений, относительно подлизывания задницы США и желания понравиться янки, у вас нет. Значит согласны и это грустно - достойная нация превратилась в скулящую шавку под ногой англосаксов.
Ну то, что вы спецы по приклеиванию ярлыков всем известно, причем в голове, как в плохом магазине, сплошная пересортица, белое называете черным, черное-белым, как советский-так разведчик, как американский-так шпион.
«Американцев интересует международное право только в той мере, пока не противоречит "национальным интересам". Россию вообще понятие международного права не интересует, её интересует состояние в пределах московского кольца, состояние «биомассы» за пределами кольца её не интересует, так что вопрос кто кому чего лижет начинайте с себя.
Гость251636
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Сергей
По поводу биомассы - ваша биомасса осталась только в россии за пределами московского кольца и в Белоруссии, остальные от вас ушли, и вам страшно и обидно, что придется после вашего беспредела подставлять свою грудь и задницу. А её рано или поздно вам надерут.
А вот ответ тому быдле говорящему на исконно «русском» языке, россия есть правопреемник СССР, следовательно, поэтому вам не только сливки с молока снимать, но и навоз выносить.
По тексту высказали свое мнение, хотя и неубедительно, т.к. можно представить контраргументы... Американцев интересует международное право только в той мере, пока не противоречит "национальным интересам". Если американцам мешает международное право, то "зачем такое право?". Они весьма вольно трактуют понятие суверенитета других стран. А вот возражений, относительно подлизывания задницы США и желания понравиться янки, у вас нет. Значит согласны и это грустно - достойная нация превратилась в скулящую шавку под ногой англосаксов.
Сергей
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Гость248609
Американские приглашения хорошо знают в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Ливане, Гренаде, Ливии, Панаме, Югославии, Сирии - то что вспомнилось без подготовки, при желании можно продолжить. А Украина готова задницу лизать США, лишь бы они обратили на нее внимание. Особо не обольщайтесь - американцы вас презирают. Вы нужны только как враждебная биомасса на границе России.
По поводу биомассы - ваша биомасса осталась только в россии за пределами московского кольца и в Белоруссии, остальные от вас ушли, и вам страшно и обидно, что придется после вашего беспредела подставлять свою грудь и задницу. А её рано или поздно вам надерут.
А вот ответ тому быдле говорящему на исконно «русском» языке, россия есть правопреемник СССР, следовательно, поэтому вам не только сливки с молока снимать, но и навоз выносить.
Сергей
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Гость248609
Американские приглашения хорошо знают в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Ливане, Гренаде, Ливии, Панаме, Югославии, Сирии - то что вспомнилось без подготовки, при желании можно продолжить. А Украина готова задницу лизать США, лишь бы они обратили на нее внимание. Особо не обольщайтесь - американцы вас презирают. Вы нужны только как враждебная биомасса на границе России.
Югославия. Причиной вмешательства войск НАТО западная пресса называет волну этнических чисток в регионе.
Впоследствии Международный трибунал по бывшей Югославии подтвердил ответственность югославских служб безопасности за преступления против человечности в отношении албанского населения Косова, особенно во время проведения операции НАТО
Афганистан, что-то с памятью твоей сталось, совсем забыл кто там начал войну?
По поводу биомассы - ваша биомасса осталась только в россии за пределами московского кольца и в Белоруссии, остальные от вас ушли, и вам страшно и обидно, что придется после вашего
Сергей
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Гость248609
Американские приглашения хорошо знают в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Ливане, Гренаде, Ливии, Панаме, Югославии, Сирии - то что вспомнилось без подготовки, при желании можно продолжить. А Украина готова задницу лизать США, лишь бы они обратили на нее внимание. Особо не обольщайтесь - американцы вас презирают. Вы нужны только как враждебная биомасса на границе России.
Сопровождался вводом американских войск, результатом которого стало ослабление напряженности.
Гренада Действия США похожи на действия россии в Донбассе
Интервенция в Ливии — военное вмешательство сил международной коалиции (в основном стран блока НАТО) в гражданскую войну в Ливии, санкционированное Резолюцией Совета Безопасности ООН 1973, принятой 17 марта 2011 года, декларирующей защиту мирных жителей как цель вооружённого вмешательства
Панама-Норьега, СССР поддерживало всегда кого угодно хоть наркоманов, лишь бы были против США.
Югославия. Причиной вмешательства войск НАТО западная пресса н
Сергей
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Гость248609
Американские приглашения хорошо знают в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Ливане, Гренаде, Ливии, Панаме, Югославии, Сирии - то что вспомнилось без подготовки, при желании можно продолжить. А Украина готова задницу лизать США, лишь бы они обратили на нее внимание. Особо не обольщайтесь - американцы вас презирают. Вы нужны только как враждебная биомасса на границе России.
Со стороны Республики Корея в войне принимали участие Республика Корея, США, Великобритания, Австралия и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН. СССР, который официально не участвовал в войне, но во многом взял на себя её финансирование, а также снабжение китайских войск.
Вьетнам Существуют разные точки зрения относительно того, имело ли место случайное стечение обстоятельств или же намеренное введение в заблуждение американского руководства разведывательными службами США.
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