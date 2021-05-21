Американского сенатора затравили коллеги за сравнение армий России и США

Американского сенатора затравили коллеги за сравнение армий России и США
Фото: Rod Lamkey - Cnp /Keystone Press Agency /www.globallookpress.com
Политика обвинили в трусости и издевательствах над защитниками страны

Сенатор Тед Круз невольно спровоцировал истерику среди своих коллег после того, как посмел ретвитнуть в социальных сетях ролик, на котором сравниваются армии России и Соединенных Штатов.

Так, на видеозаписи российские военнослужащие представлены поджарыми солдатами, которые сохраняют невозмутимую мину при выполнении задач – отжимаются, лежат на снегу с винтовкой и десантируются из самолета.

В части ролика про американскую армию дело обстоит несколько иначе: зрителям рассказывают про дочь двух матерей, которая дослужилась до звания капрала. В американской армии уже объяснили свой подход, заявив, что красочная анимация демонстрирует "глубоко эмоциональный и разнообразный" опыт личного состава.

На техасского сенатора ополчились коллеги, в числе которых оказались задетые в самое сердце ветераны войны. Так, экс-сотрудник СНБ Александр Виндман заявил, что Круз не имеет права на подобные ретвиты, так как "не служил" и не знает, что "американским военным нет равных", а сам сенатор однажды клялся защищать Конституцию.

Сенатор от Иллинойса Тэмми Дакворт, лишившаяся ног в военной кампании в Ираке, также заявила, что сенатор не имеет права утверждать о превосходстве российской армии над американской. 

Высказалась и ветеран боевых действий, глава пресс-службы движения "Католики за выбор" Шарлотта Клаймер. По ее словам, Круз посмел себе издеваться над американскими военнослужащими. По мнению активистки, сенатор от Техаса – "трус, который стерпел оскорбления в адрес своей жены от Трампа", пишет Independent.

Ранее военные эксперты из Штатов заявили, что Пентагон отстает от России в развитии средств РЭБ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость248094
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Как Японцы или Китай нападет, хоть на Россию , тогда МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ СИЛУ сша
Гость245601
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Гость235369
"американским военным нет равных"
Только когда надо гонять вертолетами по пустыне папуасов, вооруженных копьями и луками со стрелами, а против солдат они почти и не воевали ни разу, во Вьетнаме им так наподдали, что они с визгом убрались оттуда.
ты где воевал то? неуважение к противнику первый признак пивного брюха и переключателя от телека
Гость245601
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Гость245414
Если вы наберете в youtube "бой у деревни тонго - тонго", в Нигере, то вы убидитесь, что зря вы недооцениваете "папуасов", там эти папуасы в тапках и со старыми калашами, перебили до одного, колонну зеленых беретов США, на джипах с пулеметами, в 2017 году дело было.
от засады никто не застрахован, и "перебили до одного" слишком громко звучит, и далеко от истины

и да, нагуглил видео от первого лица, сражались достойно
Yarri
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Гость245414
Если вы наберете в youtube "бой у деревни тонго - тонго", в Нигере, то вы убидитесь, что зря вы недооцениваете "папуасов", там эти папуасы в тапках и со старыми калашами, перебили до одного, колонну зеленых беретов США, на джипах с пулеметами, в 2017 году дело было.
это говорит о том, что непобедимая американская армия, несмотря на все миллиардные бюджеты, красивую модную форму воюет так себе.
Гость245472
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Америка стала страной черномазых обезьян , геев лесбиянок и прочей мрази
Гость245414
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Гость235369
"американским военным нет равных"
Только когда надо гонять вертолетами по пустыне папуасов, вооруженных копьями и луками со стрелами, а против солдат они почти и не воевали ни разу, во Вьетнаме им так наподдали, что они с визгом убрались оттуда.
Если вы наберете в youtube "бой у деревни тонго - тонго", в Нигере, то вы убидитесь, что зря вы недооцениваете "папуасов", там эти папуасы в тапках и со старыми калашами, перебили до одного, колонну зеленых беретов США, на джипах с пулеметами, в 2017 году дело было.
Россия -Русь
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Экс-замглавы министерства внутренней безопасности США Сюзанн Споулдинг заявила, что российские СМИ говорят правду, чтобы ослабить американцев...
Получается Американские СМИ врут , чтоб сделать янки сильнее ))
Гость243385
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Гость243385
Погуглите "оскорбленных" - все де(рь)мократы!
P.S. а та Шарлотта Клаймер ваще - бывший мужик.
Гость243385
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Погуглите "оскорбленных" - все де(рь)мократы!
Гость235369
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"американским военным нет равных"
Только когда надо гонять вертолетами по пустыне папуасов, вооруженных копьями и луками со стрелами, а против солдат они почти и не воевали ни разу, во Вьетнаме им так наподдали, что они с визгом убрались оттуда.
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