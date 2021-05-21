"Нам конец": британцы оценили сверхсекретную российскую ракету "Острота"

"Нам конец": британцы оценили сверхсекретную российскую ракету "Острота"
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com /www.globallookpress.com
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Читатели таблоида сочли новые разработки нашего ВПК оправданными

Сегодняшняя публикация в британском издании Daily Mail о новой российской малогабаритной гиперзвуковой ракете вызвала бурную дискуссию у читателей.

В статье говорится о том, что РФ разрабатывает "сверхсекретную" ракету "Острота", которая сможет обойти любую современную систему ПВО. Данная разработка призвана усилить позиции Москвы в рамках высокотехнологических систем такого типа, став частью масштабной программы модернизации неядерных сил государства.

Испытания оружия начнутся в 2022 году. Отмечается, что эта новость появилась сразу же на следующий день после того, как президент России Владимир Путин накануне пригрозил "выбить зубы" врагам страны.

Читатели таблоида высказали разные мнения насчет "Остроты". Так, некто Truthsleuth опасается потенциального объединения военной мощи РФ и КНР.

"Россия видит здесь свой шанс. Если Москва и Пекин объединят усилия – нам конец!" – считает он.

Шаги властей РФ по разработке нового противоракетного оружия пользователь под ником SmartyS назвал оправданными, поскольку "НАТО буквально окружило Россию со всех сторон и расположило войска прямо у ее границ". Его поддержал Skollx, заметив, что у Москвы есть право защищаться.

Glunx с иронией предположил, что новую ракету можно будет "остановить с помощью лазерных технологий", а wotchamacawlit указал, что противники России "пытаются делать ровно то же самое".

В действиях Москвы пользователь AddictedToKylie усмотрел сигнал для Вашингтона.

"Я уже вижу, как трясутся американские политики. Они всегда пытаются расправиться со слабыми странами. Это новое оружие значительно снизит шансы того, что наши трусливые лидеры поступят так же с Россией", - уверен читатель.

Кто-то вспомнил о бывшем президенте США Дональде Трампе с его "суперпупердуперракетой", а вот Darkwulfe ждет "прихода русских".

"Когда-нибудь большой медведь с севера придет, чтобы спасти нас", – сыронизировал читатель.

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий с Сирии было апробовано более 300 видов нового оружия, в результате чего многие из них были доведены "до верхней планки". Однако отечественный ВПК там ожидали и неприятные сюрпризы. По словам главы Минбороны, многие виды оружия, которые раньше прошли госиспытания, в САР дали сбой. С выпуска сняты почти полтора десятка видов образцов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Россия -Русь
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ага
весь мир идиотский, а мы белые и пушистые, поэтому нас не любят нигде. мы непредсказуемы.
Ну если ты <цензура> пусть тебя любят везде.
Хохлобыдлу
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Антиxу#лoпутин
Читая эту статью вспоминаю два случая когда россияне со своим новейшим оружием наложили полные штаны.
Первый когда турецкие БПЛА беспощадно уничтожали в Сирии российские панцири вместе с личным составом и пригожинским вагнеровским быдлом.
Второй случай когда уже американцы уничтожали тоже самое пригожинское вагнеровское быдло и на Россию шел поток вщент забитых черных тюльпанов с вагнеровскими гробами.
Когда пишите такие стать сильно щеки не надувайте, а то нечаяно пукните.
Быдло - польское слово, которым поляки кличут хохлоскот.
Хохлобыдлу
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Антиxу#лoпутин
Читая эту статью вспоминаю два случая когда россияне со своим новейшим оружием наложили полные штаны.
Первый когда турецкие БПЛА беспощадно уничтожали в Сирии российские панцири вместе с личным составом и пригожинским вагнеровским быдлом.
Второй случай когда уже американцы уничтожали тоже самое пригожинское вагнеровское быдло и на Россию шел поток вщент забитых черных тюльпанов с вагнеровскими гробами.
Когда пишите такие стать сильно щеки не надувайте, а то нечаяно пукните.
Меньше увлекайся хохлобыдлячими СМИ, чтоб небыть посмешищем.Беги сортиры драить.
Гость Вячеслав
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Возмущаются правильно ! Но надо делать что-то большее !
Ведь большинство погибших и пострадавших будет без вины виноватые !
Иначе будет поздно !
Пилот Аэрбас
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Гость233951
А помните квк в 90 ви утвеждали мол грузинские самалиоти сами бамбят свои же позиции, прощло 30 лет, а басни тоже самие, украина бамбит украину, но вед щас не 90 года, вес мир видит как ви уничтажаите украину, и гитлер так начинал, мол вот чехи немцов ущимляут в праге, а как кочил всем извесно, как говорится чем далще в лису тем итереснее ви уже в азарте, пока грузия потом украина, щас зув на прибалтов, вот наконец и проснулас нато прищли всебя когда ващ азарт дощол до них, а надо било просипатся ранще когда бамбили грузию тогда би не било проблем с кримом и севастополям,
Никто не утверждал никогда что грузинские самолёты бомбят свои позиции. Просто потому что у Грузии то и самолётов толком не было. А те полтора самолёта что были, если бы взлетели, то сразу бы были сбиты нашей Россиской авиацией полностью господствующей тогда в воздухе.
санек
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Гость233951
А помните квк в 90 ви утвеждали мол грузинские самалиоти сами бамбят свои же позиции, прощло 30 лет, а басни тоже самие, украина бамбит украину, но вед щас не 90 года, вес мир видит как ви уничтажаите украину, и гитлер так начинал, мол вот чехи немцов ущимляут в праге, а как кочил всем извесно, как говорится чем далще в лису тем итереснее ви уже в азарте, пока грузия потом украина, щас зув на прибалтов, вот наконец и проснулас нато прищли всебя когда ващ азарт дощол до них, а надо било просипатся ранще когда бамбили грузию тогда би не било проблем с кримом и севастополям,
он не хохол а холоп поэтому и психология холопа
Пророк
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Гость233951
А помните квк в 90 ви утвеждали мол грузинские самалиоти сами бамбят свои же позиции, прощло 30 лет, а басни тоже самие, украина бамбит украину, но вед щас не 90 года, вес мир видит как ви уничтажаите украину, и гитлер так начинал, мол вот чехи немцов ущимляут в праге, а как кочил всем извесно, как говорится чем далще в лису тем итереснее ви уже в азарте, пока грузия потом украина, щас зув на прибалтов, вот наконец и проснулас нато прищли всебя когда ващ азарт дощол до них, а надо било просипатся ранще когда бамбили грузию тогда би не било проблем с кримом и севастополям,
Мы испытываем свое вооружение в реальных,боевых условиях и их совершенствуем,а у вас все просрано уже давно,все успели разграбить,теперь Российскую землю распродаете! С чем Вы все останетесь???
Пророк
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Гость233951
А помните квк в 90 ви утвеждали мол грузинские самалиоти сами бамбят свои же позиции, прощло 30 лет, а басни тоже самие, украина бамбит украину, но вед щас не 90 года, вес мир видит как ви уничтажаите украину, и гитлер так начинал, мол вот чехи немцов ущимляут в праге, а как кочил всем извесно, как говорится чем далще в лису тем итереснее ви уже в азарте, пока грузия потом украина, щас зув на прибалтов, вот наконец и проснулас нато прищли всебя когда ващ азарт дощол до них, а надо било просипатся ранще когда бамбили грузию тогда би не било проблем с кримом и севастополям,
Отаетчику на предыдущую записку. Ты полный придурок - хохол. Хоть Русский выучи,а потом пиши. Такие вы дерзкие неучи. Вас не воспринимаем. Уйдите с переписки и не позорьте себя и Украину!
Гость233951
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ГостьАнатолий
Надежда. Мда.... "добродушное" убийство российских миротворцев Грузией должно было сойти с рук? И когда и где Россия бомбила украинский народ? Украина бомбила и бомбит свой народ уже 7 лет. Я живой свидетель. У вас какое-то извращённое понимание событий. Через призму западных СМИ. Просто попытайтесь найти другую информацию, свидетелей.
А помните квк в 90 ви утвеждали мол грузинские самалиоти сами бамбят свои же позиции, прощло 30 лет, а басни тоже самие, украина бамбит украину, но вед щас не 90 года, вес мир видит как ви уничтажаите украину, и гитлер так начинал, мол вот чехи немцов ущимляут в праге, а как кочил всем извесно, как говорится чем далще в лису тем итереснее ви уже в азарте, пока грузия потом украина, щас зув на прибалтов, вот наконец и проснулас нато прищли всебя когда ващ азарт дощол до них, а надо било просипатся ранще когда бамбили грузию тогда би не било проблем с кримом и севастополям,
Гость233951
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ГостьАнатолий
Да уж. Это точно, Россия непредсказуема. Что делают США или Израиль, если совершено нападение на их солдат? Правильно, мочат . И это предсказуемо. А вот когда Грузия убила около 20 миротворцев России и она ответила - это было явно непредсказуемо. И таких примеров "непредсказуемости" много. Просто одним можно, а России нииииизззззззяяяяяяяя.
Миротворци???? Как может бит росия миротворцам там где сами замутили воину, ви окупанти и убиици, убираитес обратно на север к белим медведям
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