Москва нацелена на "заполнение вакуума" в регионе, уверены в Центральном командовании

Соединенные Штаты сильно рискуют, сокращая свое присутствие на Ближнем Востоке. Такая тактика может стоить Белому дому ростом влияния России и Китая, которые, уверены в Вашингтоне, стремятся восполнить образованный пробел и расширить свое влияние в регионе. Соответствующее заявление сделал глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи.

Военнослужащий напомнил, что Ближний Восток остается регионом острого соперничества между мировыми державами. После "корректирования" численности американского контингента Кремль и Пекин начнут внимательно следить за возможностью "заполнить вакуум".

В Пентагоне уверены, что Москва в случае сокращения присутствия США попытается открыть в регионе новый рынок для продажи своей военной продукции, включая системы противоракетной обороны. Китай же нацелен на расширение своей экономики и создание военных баз на Ближнем Востоке. Однако Штаты намерены сохранить свое присутствие, чтобы избежать описанного сценария, пишет Associated Press.

"Мы – глобальная держава, и нам нужно иметь глобальное мировоззрение. А это значит, что есть возможность рассматривать земной шар как единое целое", – заявил Маккензи.

Не так давно американский аналитик Марк Фитцпатрик заявил, что конфликты на территории Ближнего Востока могут привести к ядерной войне.

Ранее Минобороны США заподозрило российскую армию в использовании технологии "направленной энергии" против американских военнослужащих, которая спровоцировала у солдат Соединенных Штатов пищевое отравление.