Американцы опасаются появления мощнейших ПРО у Ирана

Российские зенитно-ракетные системы C-400 могут представлять угрозу для американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Соответствующее заявление сделал обозреватель National Interest Крис Оборн.

Журналист напомнил, что недавно посол РФ в Иране Леван Джагарян заявил одному из иранских СМИ, что Москва вполне готова продать Тегерану свои ПРО, чего так опасаются Соединенные Штаты. Представитель российской дипмиссии отметил, что Кремль не боится угроз со стороны Белого дома и намерен выполнять взятые на себя обязательства.

Во многом расклад зависит от моделей С-400 – в новейших ЗРК указанных моделей Россия применяет новейшее оборудование, что и стало причиной заявления в СМИ о способности систем к уничтожению американских стелс-истребителей.

Масштабное развертывание российских ПРО в регионе предоставит Ирану новые возможности для осуществления угроз против авиации Израиля, а "укрепления террористических групп, враждебных к США и Израилю".

"Похоже, реальная опасность с модернизированными С-400 связана со скоростью компьютерной обработки, в которой они связаны друг с другом в сети. Если способность поддерживать "след" за самолетом улучшается на более высоких скоростях и на больших дальностях из-за способности быстрее интегрировать сетевые данные, то самолеты могут быть более уязвимыми, даже если сами оборудование или боеприпасы не сильно изменились", – пишет Осборн в своей статье.

Таким образом, заключил журналист, ключевое преимущество в виде "ускользания от радаров" на большой скорости будет сведено к минимуму.

Ранее Блинкен пригрозил Анкаре очередными санкциями за использование С-400.



