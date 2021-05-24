Гроза стелс-истребителей: США оценили возможности российских С-400

Гроза стелс-истребителей: США оценили возможности российских С-400
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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Американцы опасаются появления мощнейших ПРО у Ирана

Российские зенитно-ракетные системы C-400 могут представлять угрозу для американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Соответствующее заявление сделал обозреватель National Interest Крис Оборн.

Журналист напомнил, что недавно посол РФ в Иране Леван Джагарян заявил одному из иранских СМИ, что Москва вполне готова продать Тегерану свои ПРО, чего так опасаются Соединенные Штаты. Представитель российской дипмиссии отметил, что Кремль не боится угроз со стороны Белого дома и намерен выполнять взятые на себя обязательства.

Во многом расклад зависит от моделей С-400 – в новейших ЗРК указанных моделей Россия применяет новейшее оборудование, что и стало причиной заявления в СМИ о способности систем к уничтожению американских стелс-истребителей.

Масштабное развертывание российских ПРО в регионе предоставит Ирану новые возможности для осуществления угроз против авиации Израиля, а "укрепления террористических групп, враждебных к США и Израилю".

"Похоже, реальная опасность с модернизированными С-400 связана со скоростью компьютерной обработки, в которой они связаны друг с другом в сети. Если способность поддерживать "след" за самолетом улучшается на более высоких скоростях и на больших дальностях из-за способности быстрее интегрировать сетевые данные, то самолеты могут быть более уязвимыми, даже если сами оборудование или боеприпасы не сильно изменились", – пишет Осборн в своей статье.

Таким образом, заключил журналист, ключевое преимущество в виде "ускользания от радаров" на большой скорости будет сведено к минимуму.

Ранее Блинкен пригрозил Анкаре очередными санкциями за использование С-400.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

крым наш
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Гость231008
чувак. ваши с-400 действуют почти по всей сирии по своему боевому радиусу и вы били себя пяткой в грудь что вот теперь то евреи перестанут летать над сирией. как летали так и летают и бомбят непосредственно дамаск
чувак,заткнись в своей свинарне!!!
Гость242361
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Гость231008
они бомбят армию Асада. очень успешно.
Врать это всё что вы умеете. Просто врать.
Гость241057
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Гость231008
они бомбят армию Асада. очень успешно.
F35 наносят удар с расстояние в несколько сотен километров. Соответственно наносят по наводке. Теперь посчитай сколько стоит взлёт/посадка F35 + очень умная само-наводящаяся ракета. И сколько стоит запуск одного Калибры, с расстояния в 1000-2000 км. Стелс удобен и выгоден когда ты можешь залететь на территорию противника, самостоятельно установить цели и уничтожить. И сделать это незаметно. Учитывая что бомбят и очень приличного расстояния, залетать они боятся.
Гость241057
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Гость231008
они бомбят армию Асада. очень успешно.
Живи в этой иллюзии дальше. ))
Гость231008
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Гость233791
Они бомбят не сирийскую армию и тем более не русскую, <цензура>
они бомбят армию Асада. очень успешно.
Гость234963
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Гость231008
детка, F-35 Adir успешно летают и бомбят сирию.
ваши с-400 видимо в это время спят
Сопелька, бомбят то бомбят но то пустыню то ХАМАС, то просто мирных жителей. Каким боком тут Сирийская армия тем более армия РФ? Пусть бомбят раз делать нечего.
Гость231008
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Гость241057
Всё верно, летают и бомбят. Но только за пределами радиуса действия C-400. Хотя думаю даже не из-за этого. Просто задача С400 в Сирии охрана нашей базы, а не охрана Сирии и если ты вспомнишь, они наносят удары со стороны других государств. Даже не заходя в воздушное пространство Сирии. А у самой Сирийской армии ПВО очень старенькое. И то, F-35 боятся заходить в зону покрытия их ракет, т.к. наши с С-400 могут наводку дать для ракет. Дешевле тогда тоже самое делать ракетами. Наши Калибры успешно с этой задачей справлялись.
чувак. ваши с-400 действуют почти по всей сирии по своему боевому радиусу и вы били себя пяткой в грудь что вот теперь то евреи перестанут летать над сирией. как летали так и летают и бомбят непосредственно дамаск
Гость241057
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Гость231008
детка, F-35 Adir успешно летают и бомбят сирию.
ваши с-400 видимо в это время спят
Всё верно, летают и бомбят. Но только за пределами радиуса действия C-400. Хотя думаю даже не из-за этого. Просто задача С400 в Сирии охрана нашей базы, а не охрана Сирии и если ты вспомнишь, они наносят удары со стороны других государств. Даже не заходя в воздушное пространство Сирии. А у самой Сирийской армии ПВО очень старенькое. И то, F-35 боятся заходить в зону покрытия их ракет, т.к. наши с С-400 могут наводку дать для ракет. Дешевле тогда тоже самое делать ракетами. Наши Калибры успешно с этой задачей справлялись.
Гость233791
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Гость231008
детка, F-35 Adir успешно летают и бомбят сирию.
ваши с-400 видимо в это время спят
Они бомбят не сирийскую армию и тем более не русскую, <цензура>
Гость231008
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Гость241057
Стоимость современного пиндосского стелс настолько велика, что даже гипотетические риск потери такого самолёта ставит крест на его применение в тех странах, где есть ПВО имеет шансы его сбить. Даже если это гипотетическая, а не практическая возможность.
детка, F-35 Adir успешно летают и бомбят сирию.
ваши с-400 видимо в это время спят
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