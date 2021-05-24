Местные журналисты назвали главную причину "долголетия" костяка авиации Нью-Дели

МиГ-21 ВВС Индии разбился в Пенджабе в ночь на 20 мая. В результате катастрофы погиб 29-летний пилот. Как отмечает источник, подобная история в этом году уже произошла двумя месяцами ранее.

Так, в начале весны МиГ-21 разбился в индийском штате Мадхья Прадеш. Последствия были не менее трагичны: погиб капитан ВВС Индии Ашиш Гупта.

Как пишут журналисты издания DNA, в стране МиГ-21 давно называют "летающими гробами". При этом указанная серия составляет основу боевой авиации, которая служит Родине уже более полувека. Еще в 1960 году Индия получила более 850 МиГ-21 – они успешно применялись в боевых конфликтах и доказывали свою эффективность.

Однако, пишут журналисты, срок службы этих ветеранов превышает 50 лет. Правда, "модернизированный МиГ-21 способен уничтожить любой современный самолет в бою". В качестве аргумента DNA вспоминает историю двухлетней давности, когда старенький "Миг" сбил F-16 ВВС Пакистана.

За последние десять лет в Индии разбились 20 "Мигов" указанной модели. До этого статистика была еще более удручающей – 38 самолетов потерпели крушение в период с 2003 по 2013 годы.

"Но очень важно понимать, почему 50-60-летние истребители "МиГ" до сих пор несут службу в ВВС Индии. Самая большая причина этого – бюрократизм. Фактически, парк самолетов "МиГ" должен был быть заменен самолетами Tejas, которые разрабатываются в самой Индии. Но разработка этого самолета затянулась не на годы, а на десятилетия", – пишет DNA.

Ранее американский летчикБрайан МакКой похвалил МиГ-21 за "удивительную маневренность".