"Летающие гробы": в Индии высказались о МиГ-21 после гибели пилотов

"Летающие гробы": в Индии высказались о МиГ-21 после гибели пилотов
Фото: commons.wikimedia.org
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Местные журналисты назвали главную причину "долголетия" костяка авиации Нью-Дели

МиГ-21 ВВС Индии разбился в Пенджабе в ночь на 20 мая. В результате катастрофы погиб 29-летний пилот. Как отмечает источник, подобная история в этом году уже произошла двумя месяцами ранее.

Так, в начале весны МиГ-21 разбился в индийском штате Мадхья Прадеш. Последствия были не менее трагичны: погиб капитан ВВС Индии Ашиш Гупта.

Как пишут журналисты издания DNA, в стране МиГ-21 давно называют "летающими гробами". При этом указанная серия составляет основу боевой авиации, которая служит Родине уже более полувека. Еще в 1960 году Индия получила более 850 МиГ-21 – они успешно применялись в боевых конфликтах и доказывали свою эффективность.

Однако, пишут журналисты, срок службы этих ветеранов превышает 50 лет. Правда, "модернизированный МиГ-21 способен уничтожить любой современный самолет в бою". В качестве аргумента DNA вспоминает историю двухлетней давности, когда старенький "Миг" сбил F-16 ВВС Пакистана.

За последние десять лет в Индии разбились 20 "Мигов" указанной модели. До этого статистика была еще более удручающей – 38 самолетов потерпели крушение в период с 2003 по 2013 годы.

"Но очень важно понимать, почему 50-60-летние истребители "МиГ" до сих пор несут службу в ВВС Индии. Самая большая причина этого – бюрократизм. Фактически, парк самолетов "МиГ" должен был быть заменен самолетами Tejas, которые разрабатываются в самой Индии. Но разработка этого самолета затянулась не на годы, а на десятилетия", – пишет DNA.

Ранее американский летчикБрайан МакКой похвалил МиГ-21 за "удивительную маневренность".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость
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Летать учитесь, дол6оё6ы
Гость248094
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МиГ-21 неплохо в свое время сбивал СТЕЛС В-2
Виталий
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Гость243114
<цензура>, не соображаешь, что пишешь. Лишь бы языком ляпнуть.
Да и ты,вроде,умом не блещешь,эксперд занюханный!
Гость244460
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Коровьев
Тут в статье есть неточность. Индусы утверждают, что сбили F-16, но пакистанцы заявили, что все их самолеты вернулись на базы. Тогда же пакистанцы сбили индийский Су-27, и летчика взяли в плен. Все ролики до сих пор на ютубе. Индусы никаких доказательств, что они сбили F-16 не предоставили. Так что верьте кому хотите, дело ваше.
кто же сознается, что их сбил самолёт середины 50-<цензура> .. Ну а то, что индус не смог снять на мобилу как он одной рукой сбивал, а другой снимал, вроде тоже ничего странного нет. Всю эту липу ютубовскую , снимают для задоголовых. Тут сам факт, что самолёты вообще летают и несут службу..ну конечно падают, но так как у них перенаселение и фиолетово. И самолёты ничего не стоят и людей завались
Коровьев
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Тут в статье есть неточность. Индусы утверждают, что сбили F-16, но пакистанцы заявили, что все их самолеты вернулись на базы. Тогда же пакистанцы сбили индийский Су-27, и летчика взяли в плен. Все ролики до сих пор на ютубе. Индусы никаких доказательств, что они сбили F-16 не предоставили. Так что верьте кому хотите, дело ваше.
Евгений
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Миг - 21 считается одним из самых удачных боевых самолетов. Конечно же устарел, не по планеру и двигателю, сколько по авионике и РЛС. F-15 также считается одним из лучших боевых самолетов и до сих пор летает в т.ч. в ВВС СШП. Соболезнования по погибшему пилоту, вечного полета!
Гость243930
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Гость231008
гоуно а не самолет. F-15 - лучший из лучших !
Хохлопитеки могут только чужое нахваливать(то,что принадлежит их хозяевам)!Своего же ничего нет,летают на стареньких российских самолётах.Типичная хохлятская натура-пополиз и попрошайка-нытик.
Гость231437
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Гость243114
<цензура>, не соображаешь, что пишешь. Лишь бы языком ляпнуть.
Почитай Википедию хотя-бы умник, а то ляпаешь по дури.
М
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свинопасы,поднажмите в облизывании хозяйских самолетов,вполне возможно один резиновый вам подарят
Гость231278
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Гость244204
Миг-25 истребитель ПВО и не а какие Ираки не поставлялся. Ты сравнил пенис с пальцем
Вас еще не зачали, только это Вас извиняет...Ирак получил МиГ-25 в 1979 году в рамках крупной партии вооружений. Вместе с 24-ю МиГ-25 на иракских аэродромах в конце весны 1980 года появились и советские советники. Инет Вам в помощь..
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