Россия впервые направила в Сирию ракетоносцы Ту–22М3

Россия впервые направила в Сирию ракетоносцы Ту–22М3
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеВо время выборов президента в Сирии прогремел взрыв
Экипаж отработает в регионе учебную операцию

Министерство обороны РФ впервые отправило в Сирию три стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Известно, что такое решение ведомство приняло после реконструкции авиабазы Хмеймим.

После строительных работы на взлетно-посадочной полосе российская армия получала возможность принимать все типы воздушных судов, используемых ВКС РФ.

Согласно приведенным данным, Ту-22М3 находятся в Хмеймиме для отработки учебных операций. После испытаний самолеты направятся уже назад, на места постоянного базирования, которые расположены в РФ.

По информации Министерства обороны, в Хмеймиме уже завершен ремонт второй ВПП –  заменили дорожное покрытие, обновили светосигнальное оборудование и радиотехнику, передает РИА "Новости".

Как отмечает Regnum, экипаж стратегических бомбардировщиков отработает учебные задачи с выполнением полетов над территорией Средиземного моря.

Ранее китайские военные обозреватели оценили военные учения Североатлантического альянса в Восточной Европе, отметив потери польской армии. За несколько дней Варшава лишилась порядка 80% личного состава. По словам экспертов, в реальности дело обстоит гораздо хуже: планы НАТО в регионе будут сорваны грозной эскадрильей Ту-22М3, из-за которых альянс действует на российских рубежах крайне осторожно и избирательно.

Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты готовят замену для своих палубных истребителей – речь идет в том числе и о смене новейшего F-35С, который, уверены в Пентагоне, не сможет обеспечить эффективную защиту авианосцев против российских Ту-22М3М.


Егор МАЛКОВ

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игорь
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Гость248959
Игорек, ты по жизни такой придурок или прикалываешься? Лучше правила русского языка поизучай, когда надо с большой буквы писать, и где запятые и точки ставить. Или это для твоего мозга запредельно?
когда ответить страшно по сути начинают придираться к написанию русского языка
типа сам дурак))
просрав однажды СРЕТЕ ВЕЧНО И ВСЕГДА
так что Создайте то что можно купить ЗАПАДУ став в очередь
вы только создаете для убийства и отнимаете у своего БЫДЛА ПЕНСИИ))
Гость248959
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игорь
свой язык программирования то Тогда я говорю и многие тоже как и я - ЧТО НЕ НАДО МНЕ И ядерную ТРИАДУ и все то вооружение которое все равно будет никому не нужно вообще
деньги находят на ракетки бомбочки и подводные лодочки а на другое НЕ НАДО))
значит мне и такой страны не надо
впрочем у меня ее в 91 году и УКРАЛИ те кто Флаги в руки до сих пор суют другим что типа это Наше отечество
пропили вы свою отечество в 91 году и строите фуфло по имени армия
Игорек, ты по жизни такой придурок или прикалываешься? Лучше правила русского языка поизучай, когда надо с большой буквы писать, и где запятые и точки ставить. Или это для твоего мозга запредельно?
игорь
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Гость248344
Игорёк, Игорёк подари мне пузырек. Красиво врешь!
Ты хотя бы прочитал бы что-нибудь про ассемблер, в Википедии что ли, тогда бы не стал писать подобную ерунду. Ассемблер - машинно зависимый язык. И у каждого типа процессора он свой. А появился он еще во времена ламповых ЭВМ, т.е. не пятьдесят, а семьдесят лет назад. Был он и на машинах семейства М20 и БЭСМ, которые разрабатывались в СССР. Только назывался он тогда Автокод. До 1нм техпроцесса еще сто верст через бурелом раком. Еще 10 нм не освоено. Книжки читай, научные.
свой язык программирования то Тогда я говорю и многие тоже как и я - ЧТО НЕ НАДО МНЕ И ядерную ТРИАДУ и все то вооружение которое все равно будет никому не нужно вообще
деньги находят на ракетки бомбочки и подводные лодочки а на другое НЕ НАДО))
значит мне и такой страны не надо
впрочем у меня ее в 91 году и УКРАЛИ те кто Флаги в руки до сих пор суют другим что типа это Наше отечество
пропили вы свою отечество в 91 году и строите фуфло по имени армия
игорь
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Гость248344
Игорёк, Игорёк подари мне пузырек. Красиво врешь!
Ты хотя бы прочитал бы что-нибудь про ассемблер, в Википедии что ли, тогда бы не стал писать подобную ерунду. Ассемблер - машинно зависимый язык. И у каждого типа процессора он свой. А появился он еще во времена ламповых ЭВМ, т.е. не пятьдесят, а семьдесят лет назад. Был он и на машинах семейства М20 и БЭСМ, которые разрабатывались в СССР. Только назывался он тогда Автокод. До 1нм техпроцесса еще сто верст через бурелом раком. Еще 10 нм не освоено. Книжки читай, научные.
кто не знает про автокод))
все
но почему то лучше закупить по лицензии у амеров все и клепать дальше как душа лежит))
РЕЧЬ О ТОМ чтобы сделать ТО и ТАК чтобы амеры закупали у нас именно ЭТО - русский автокод
кишка тонка за 80 лет ничегонеделания собственных програмеров))
у них только в генах лишь копипаст есть и не более
вот вам простой пример
НЕТ на русском языке языка программирования который бы Хотели бы КУПИТЬ или даже бесплатно использовать во всем мире - это ПРОСТОЙ показатель того где находится все индустрия ЛЮБОЙ СТРАНЫ
а коль если многие рассуждают что А НЕ НАДО иметь свой язык
игорь
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Гость248409
игорь, напишите сразу в Интел и АМД, вот они порадуются - одни с трудом 10нм освоили, а другие поучаствовали в постройке TSMC и радуются, что могут заказать 7нм... Но коль узнают что мы не можем 1 нм освоить, сразу белый флаг выбросят, и пойдут со "своим" "ассемблером" сдаваться оптом и в розницу
как говорится - подсунь соломку и будет тебе спасение))
я говорю о том что все лицензии покупаются у амд интела и других западных кампаний а не собственные разработки такие чтобы именно амд покупало и интел у нас))
еще со времен советского союза бестолковые коммунисты решили пропить свою страну в 90 чем СТРОИТЬ и Развивать как и до сих пор за 50 лет не научились строить свой ассемблер - даже за 70 лет
Коровьев
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Вроде бы уже раза три говорили что в Сирии достигнута победа. И вот опять. Теперь удобнее бомбить будет. У сирийцев против самолетов ничего нет. Там только мирное население осталось.
Гость248409
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игорь
коль своих конструкций не можем сделать то пусть закупают как не можем и свою микросхему делать по 1 нм)
мы даже не можем свой русский ассемблер создать и покупаем у товарищей англичан которые создали его 70 лет назад))
за 70 лет мы смогли лишь свою страну СССР пропить похоронив Гагарина и желания строить светлое будущее для людей
зато УМЕЕМ отнимать у людей Пенсии))
и убивать защищая бездарей которые и правда обязаны сгинуть коль отдали страну фанатикам
игорь, напишите сразу в Интел и АМД, вот они порадуются - одни с трудом 10нм освоили, а другие поучаствовали в постройке TSMC и радуются, что могут заказать 7нм... Но коль узнают что мы не можем 1 нм освоить, сразу белый флаг выбросят, и пойдут со "своим" "ассемблером" сдаваться оптом и в розницу
Гость248344
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игорь
тут не надо быть и специалистом чтобы НЕ ЗНАТЬ что нет своего ассемблера ни у кого
даже у китайцев
все купили по лицензии и ребят с АРМ да АМД с Интелом))
я поражаюсь всем программистам мира
либо не хотят свои ассемблеры делать
либо не умеют и боятся от того
либо и правда бездари и тупые что проще купить со стороны
а чего тогда со стороны не покупаете подводные лодочки и С 400 а то и С500
на то средства выделяете для УБИЙСТВА себе подобных а ассемблер сделать мочи не хватает))
вот вам СКОЛКОВО мусорное
вы только научились за 70 лет свою страну предавать и разваливать да продавать свои земли
Игорёк, Игорёк подари мне пузырек. Красиво врешь!
Ты хотя бы прочитал бы что-нибудь про ассемблер, в Википедии что ли, тогда бы не стал писать подобную ерунду. Ассемблер - машинно зависимый язык. И у каждого типа процессора он свой. А появился он еще во времена ламповых ЭВМ, т.е. не пятьдесят, а семьдесят лет назад. Был он и на машинах семейства М20 и БЭСМ, которые разрабатывались в СССР. Только назывался он тогда Автокод. До 1нм техпроцесса еще сто верст через бурелом раком. Еще 10 нм не освоено. Книжки читай, научные.
игорь
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Гость248310
Ну, ну! Крупный специалист по ассемблеру, вы, наш.
тут не надо быть и специалистом чтобы НЕ ЗНАТЬ что нет своего ассемблера ни у кого
даже у китайцев
все купили по лицензии и ребят с АРМ да АМД с Интелом))
я поражаюсь всем программистам мира
либо не хотят свои ассемблеры делать
либо не умеют и боятся от того
либо и правда бездари и тупые что проще купить со стороны
а чего тогда со стороны не покупаете подводные лодочки и С 400 а то и С500
на то средства выделяете для УБИЙСТВА себе подобных а ассемблер сделать мочи не хватает))
вот вам СКОЛКОВО мусорное
вы только научились за 70 лет свою страну предавать и разваливать да продавать свои земли
Гость248310
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игорь
коль своих конструкций не можем сделать то пусть закупают как не можем и свою микросхему делать по 1 нм)
мы даже не можем свой русский ассемблер создать и покупаем у товарищей англичан которые создали его 70 лет назад))
за 70 лет мы смогли лишь свою страну СССР пропить похоронив Гагарина и желания строить светлое будущее для людей
зато УМЕЕМ отнимать у людей Пенсии))
и убивать защищая бездарей которые и правда обязаны сгинуть коль отдали страну фанатикам
Ну, ну! Крупный специалист по ассемблеру, вы, наш.
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