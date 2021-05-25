Зеленский решил увеличить армию Украины

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Законопроект поступил в Верховную раду с пометкой "срочно"

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховную раду предложение об увеличении численности Вооруженных сил страны. Законопроект зарегистрирован в парламенте 25 мая. 

Помимо этого, Зеленский предложил нардепам изучить предложение "Об основах национального сопротивления". 

Оба законопроекта имеют пометку о необходимости их рассмотрения в безотлагательном порядке.

На момент публикации статьи текст президентских законопроектов не обнародован.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость 2021
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Этот клоун позорит героический еврейский народ ,ведь не даром говорят во всякой нации есть свои уроды .
Хохлы -дегенераты
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На надувные матрасы нет моряков и адмиралов?Или хохлопитеки новое подразделение создадут - "Морские хохлосвинки"
гость
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Хрюшек призовут? Крупнорогатый скот?
Гость248094
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Кокосы заставили армию наростить по приказу вот и все! Шут отработал образно без подписей, с юмором и ухмылкой)))
Гость235353
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А САМ ЭТОТ ЧМО КЛОУН СЛУЖИЛ ИЛИ ВОЕВАЛ?????? ПРЯТАЛСЯ ЗА МАМИНОЙ ЮБКОЙ ----- САМЫЙ ЧМОШНЫЙ И ТРУСЛИВЫЙ призидент УСРАИНЫ
Виталий
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Следует ждать наплыв гастеров с Украины...приедут прятаться!!!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость248175
А шо, денех в Украине дохрена, технологий навалом, производства - гудят вовсю. Можно и на армию потратиться. Иначе куда девать это стадо слабоумных блогеров, шаряшихся по российским сайтам. Нехай строем ходют.
ЖИДовская ЗЕлупа хочет сделать из укроДУРКИ Северную Корею, населенную наркоманами, алеашами, фашистами, бандеровцами и проститутками с БОМЖами, но,чтоб все, в ВОЕННОЙ ФОРМЕ с военными билетами!
Гость248175
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А шо, денех в Украине дохрена, технологий навалом, производства - гудят вовсю. Можно и на армию потратиться. Иначе куда девать это стадо слабоумных блогеров, шаряшихся по российским сайтам. Нехай строем ходют.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Презик УРины ЖИДовский Вольдемар ЗЕлупа представил в Верховную СРАду предложение об увеличении численности карателей-алкоголиков-наркоманов фашистско-бандеровской территории до 30 000 000 голов. Клоун, под амфетамином, вообще поехал крышей! Чем он это стадо кормить будет?!!!
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