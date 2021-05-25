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Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховную раду предложение об увеличении численности Вооруженных сил страны. Законопроект зарегистрирован в парламенте 25 мая.
Помимо этого, Зеленский предложил нардепам изучить предложение "Об основах национального сопротивления".
Оба законопроекта имеют пометку о необходимости их рассмотрения в безотлагательном порядке.
На момент публикации статьи текст президентских законопроектов не обнародован.
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