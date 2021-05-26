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Москва получила от Штатов и НАТО довольно неприятный сюрприз перед Днем Победы. Однако, считают китайские журналисты, маневры Запада не привели к ожидаемому эффекту – напротив, Пентагон и альянс потерпели масштабное фиаско.
9 мая в Москве прошел грандиозный парад Победы с несколькими тысячами военнослужащих и десятками единиц новейшей техники. Как пишет обозреватель, Россия не только отдала честь подвигу советского народа, но и выразила готовность защищать свои территории. Однако за несколько часов до парада Москве стало известно о весьма неприятном сюрпризе от НАТО.
Так, в канун Парада Победы в Эстонии состоялись военные учения Североатлантического альянса. Американские военные высадились у российских границ. По мнению аналитиков издания Sohu, момент был выбран специально – таким образом Штаты решили символично "поздравить" Россию с Днем Победы, сообщает "ПолитРоссия", ссылаясь на СМИ.
Однако что-то пошло явно не по плану – эстонские десантники при высадки получили серьезные травмы, что, по мнению Sohu, и стало крупным позором НАТО перед РФ, пишет РИА ФАН.
"Хотели нанести удар по России, но не ожидали, что в конечном итоге превратятся в клоунов", – подытожил обозреватель.
Ранее американские обозреватели издания The National Interest рассказали о планах Североатлантического альянса по нападению на Калининград, заявив о том, что аналитикам из Пентагона пришлось немало попотеть: анклав защищен не только зенитно-ракетными комплексами, но и мощной эскадрильей МиГ-31. США же разработали план по атаке в киберпространстве.
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