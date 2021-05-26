Российским военным и силовикам будут платить больше

Российским военным и силовикам будут платить больше
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Оклады повысят и по должностям, и по званиям

Российским военнослужащим и силовикам повысят зарплаты. Такое решение приняли в правительстве нашей страны.

Это коснется солдат и офицеров, проходящих службу по призыву и по контракту. Затронет также росгвардейцев, указано в постановлении главы кабмина Михаила Мишустина.

Больше станут получать и сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы. Поднимут оклады в том числе пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи.

Зарплаты вырастут в 1,037 раза. Их военным и силовикам будут выдавать с 1 октября 2021 года, прописано в документе, передает "Общественная служба новостей".

Денежное довольствие увеличат и по должностям, и по специальным званиям. Его "размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения", значится в постановлении.

Средства на повышения зарплат военным и силовикам будут направлены из бюджета.

Ранее стало известно, что военные, полицейские и силовики имеют право на двойную пенсию. Они могут получать ее, если получили инвалидность на службе или стали нетрудоспособными после участия в боевых действиях, при ликвидации техногенных катастроф.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

игорь
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Гость из небесной страны
Слава Богу , что не допускают и не допустят к государственным делам слабых умом , опошляющих свою Родину ! Силовики в наше страшное время грудью спасают нашу Россию и Белоруссию ! Либеральная слизь , вытекающая из подворотен на антигосударственные митинги , будет сожжена Вселенским огнём Правды ! Только сонные души не видят этого !!!
также охраняют как охраняла СССР))
Гость249042
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666
Гость из небесной страны
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Слава Богу , что не допускают и не допустят к государственным делам слабых умом , опошляющих свою Родину ! Силовики в наше страшное время грудью спасают нашу Россию и Белоруссию ! Либеральная слизь , вытекающая из подворотен на антигосударственные митинги , будет сожжена Вселенским огнём Правды ! Только сонные души не видят этого !!!
игорь
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Гость249042
666
хочешь сказать кормят дьяволов))
Гость249042
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игорь
все верно
кто не работает тот ест
666
игорь
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все верно
кто не работает тот ест
Шаман
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Внимание силовики, всем желающим получать двойную пенсию (на одинарную - не прожить) - следует пройти к экстремистам за получением увечья. Заранее пометьте конечность, которую вам отрубить.
Гость249007
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Не поднимут, а проиндексируют!
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