"Калашников" показал испытания неизвестного оружия – видео

"Калашников" показал испытания неизвестного оружия – видео
Фото: pixabay.com
Во время съемок пострадал дрон

В ближайшее время концерн "Калашников" представит публике свою новую разработку. Об этом намекнули сами оружейники, показав видеокадры с испытаний.

Ролик опубликован на официальной странице концерна в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видна установленная на полигоне мишень и стрельба по ней из неизвестного оружия. Взрывы показаны с разных ракурсов. При съемках пострадал дрон с камерой, но разработчиков это не расстроило:

"Когда кадр важнее дрона",

– подписали представители "Калашникова" ролик и предложили угадать, какое оружие анонсирует концерн. Знатокам даже предложена подсказка, ее авторы видео обозначили красным кружочком.

Интересно, что буквально на днях, выступая в ходе марафона "Новое знание", глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России ведется работа по созданию "оружия будущего". Речь, в частности, о роботах с искусственным интеллектом, которых раньше можно было увидеть только в фантастических фильмах, передает телеканал "360"

Ранее британские аналитики оценили новую российскую малогабаритную гиперзвуковую ракету "Острота" и предположили, что она сможет обходить все современные системы ПВО.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость у вас опять видосики . а конкретно чото есть . ато все намеками , у нас есть но мьі не покажем
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Гость248175
Это все ерунда. Вон в Украине разработаны самые мощные гамнометы в мире и выведены, аж за одно поколение, скакугы-производители патронов к ним. Обладают самой мощной саморазрушительной силой.
незнаю как в украине но из <цензура> ето у вас все делают . петухов .танки .ракетьі . зайди в интернет посмотри
Гость у вас опять видосики . а конкретно чото есть . ато все намеками , у нас есть но мьі не покажем
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Гость249346
На Украине испытали новейшую модель пердосаломета. Пан Зе испытал лично новое оружие и остался доволен, но сделал разработчикам замечание - "пороховые" газы воняют .
в Вас Україна вроде вжопе сидит .так откройте рот и там сидеть будет
Гость у вас опять видосики . а конкретно чото есть . ато все намеками , у нас есть но мьі не покажем
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Гость249346
На Украине испытали новейшую модель пердосаломета. Пан Зе испытал лично новое оружие и остался доволен, но сделал разработчикам замечание - "пороховые" газы воняют .
у
Гость250359
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Концерн Калашников доказал, что иногда может попасть в мишень, и даже заснять это на камеру. Но постеснялись сказать из какой пушки стреляли.
Гость249346
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На Украине испытали новейшую модель пердосаломета. Пан Зе испытал лично новое оружие и остался доволен, но сделал разработчикам замечание - "пороховые" газы воняют .
гость191919
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Гость248311
трабах ! трабабах ! рашковане бомбят из нового оружия "Пукан - 12Ы"
В ходе встречи Вовка Зе-лупаподарил правителю эмирата Дубай Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму чудо хохлогабонской оборонки у которого магазин не подходит к автомату .Буг-га-га
Название чуда - "Срущий хохол -М"
гость191919
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Гость248311
смешно же. ваше оружие вас же и погубит.
С мощнейшими надувными матрасами Хохлогабон станет царицей морей Буг-га-га.
Гость248311
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Гость241057
В твоих словах - Боль, злоба и обида. И хочется найти грязь, чтобы коммент выдать, а не получается.
смешно же. ваше оружие вас же и погубит.
гость
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248311 пукан мы тебе, гомосек, разорвем из этой шутки, так по приколу и поржем над тобой, дебилом.
Гость241057
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Гость248311
трабах ! трабабах ! рашковане бомбят из нового оружия "Пукан - 12Ы"
В твоих словах - Боль, злоба и обида. И хочется найти грязь, чтобы коммент выдать, а не получается.
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