Во время съемок пострадал дрон

В ближайшее время концерн "Калашников" представит публике свою новую разработку. Об этом намекнули сами оружейники, показав видеокадры с испытаний.

Ролик опубликован на официальной странице концерна в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видна установленная на полигоне мишень и стрельба по ней из неизвестного оружия. Взрывы показаны с разных ракурсов. При съемках пострадал дрон с камерой, но разработчиков это не расстроило:

"Когда кадр важнее дрона",

– подписали представители "Калашникова" ролик и предложили угадать, какое оружие анонсирует концерн. Знатокам даже предложена подсказка, ее авторы видео обозначили красным кружочком.

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