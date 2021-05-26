Российские бомбардировщики в Сирии сочли угрозой для НАТО

Российские бомбардировщики в Сирии сочли угрозой для НАТО
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Наши самолеты могут навредить британцам и американцам

Зарубежные эксперты с подозрением следят за ситуацией в Сирии. Недавно туда прибыли российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3. Американские эксперты уже вовсю трубят, что наши ракетоносцы могут представлять серьезную угрозу для авианосных ударных групп Британии и Америки.

Такое мнение высказали авторы популярного американского издания. Они обратили внимание, что наши бомбардировщики прибыли на сирийскую авиационную базу Хмеймим примерно в то же время, когда авианосец Queen Elizabeth прибыл в Средиземное море. Отмечается, что на судне британцев находятся истребители пятого поколения F-35B.

Эксперты издания The Drive также припомнили, что в период холодной войны авианосцы США и другие зарубежные военные суда, оснащенные крылатыми ракетами, являлись основной мишенью для бомбардировщиков Советского Союза.

Американцы также не забыли упомянуть, что обсуждаемые ракетоносцы вооружены боевыми снарядами, которые предназначены для атаки кораблей. Такие ракеты способны поражать цели, расположенные на расстоянии более 800 километров. Соответственно, наши боевые самолеты представляют серьезную угрозу для западных военных судов, которые сейчас бороздят просторы Средиземного моря.

Ранее стало известно, что российская сторона впервые решила направить на территорию Сирийской Арабской Республики ракетоносцы Ту-22М3. Известно, что экипаж боевых самолетов будет отрабатывать в регионе учебную операцию.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость249851
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Гость248311
это ао каким таким законам вы там находитесь ?
США находится на действительно законном основании - обеспечение национальных интересов и поддержка своего союзника Израиля. а вам там со своими ржавыми корытами только людей смешить
"США находится на действительно ЗАКОННОМ основании - обеспечение национальных интересов и поддержка своего союзника Израиля...". С головой совсем не дружишь? Уровень IQ ниже нуля?
Т.е. по вашему в международных соглашениях так и написано: "если страна обеспечивает свои национальные интересы, либо поддерживает своего союзника, то получать разрешение от правительства другой страны на нахождение своих войск там НЕ ТРЕБУЕТСЯ". А что, так можно было? А к Украине это тоже можно применить?
Гость241057
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Хохлы -дегенераты
Хоходауны, расскажите американскому The National Interest, что российское вооружение -"не летает", "не стреляет", "легко уязвимо" и т.д., а то пиндосы обсераются как и вы -вышиватные шароварники только от одного перемещения ВС России по своей территории.
Хохлы, как только наши войска от границ по дальше убирают, сразу с РФ на своём Востоке. Мол агрессор вторгся на наши земли. Воюем.. Защищаем Европу... Дайте ещё денег ))) ...
Гость241057
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Гость248311
это ао каким таким законам вы там находитесь ?
США находится на действительно законном основании - обеспечение национальных интересов и поддержка своего союзника Израиля. а вам там со своими ржавыми корытами только людей смешить
Это по чьим таким законам ты так рассуждаешь. Они находятся на территории другого государства, без приглашения, без поддержки населения. Как итог это незаконное вторжение с юридической точки зрения..
Хохлы -дегенераты
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Хоходауны, расскажите американскому The National Interest, что российское вооружение -"не летает", "не стреляет", "легко уязвимо" и т.д., а то пиндосы обсераются как и вы -вышиватные шароварники только от одного перемещения ВС России по своей территории.
Хохлы -дегенераты
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Гость241462
У тебя дно протекло. Как там катапульты срабатывали на земле, когда обгорел авиатехник-забыл уже. Несколько дней прошло. А Тушка22 выбросила троих в воздух не земле. Патриот хренов. В Индии российские Миги валятся на землю, гибнут летчики.
Сколько лет МиГам в Индии??Съпни, хохлодаун ,на укропомойку и втюхивай там свою блевотину.
Хохлы -дегенераты
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Гость241462
У тебя дно протекло. Как там катапульты срабатывали на земле, когда обгорел авиатехник-забыл уже. Несколько дней прошло. А Тушка22 выбросила троих в воздух не земле. Патриот хренов. В Индии российские Миги валятся на землю, гибнут летчики.
У тебя взрыв пукана, хохлодебил.Как там хахляцкие укролюфтваффе приземляли на Донбассе?
Amerikanets
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“Навредить"? Все всем могут. Хватит развитым странам выбрасывать деньги на ветер, на оружие. Борьба за мир до последнего человека (!).
Гость241462
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Гость248163
Да, пара недорогих ракет, и многомиллиардное корыто с леталавами лежит на дне Средиземного моря..Конечно опасаются, конечно жижка потекла
00
У тебя дно протекло. Как там катапульты срабатывали на земле, когда обгорел авиатехник-забыл уже. Несколько дней прошло. А Тушка22 выбросила троих в воздух не земле. Патриот хренов. В Индии российские Миги валятся на землю, гибнут летчики.
Гость248163
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Гость248311
как летают ваши ракеты мы недавно видели. по "непредсказуемой траектории" :))))
Да вам что не покажи, вы все схаваете :) , если бы они так летали, террористы на новеньких тойотах до сих пор бы по пустыне колесили на границе Сирии. И не текла бы жижка у Англичан с Амерами из за трёх самолётов .
Гость248163
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РФ находится на территории САР по официальному приглашению президента САР, а что делают там трусливые янки которых гоняют по полям российские военные ? Как всегда поддерживают антиконституционные вооруженные восстания, что бы на место непокорных правителей ставить своих щенков, которые позволяли бы им качать за копейки природные ресурсы из страны .
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