Наши самолеты могут навредить британцам и американцам

Зарубежные эксперты с подозрением следят за ситуацией в Сирии. Недавно туда прибыли российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3. Американские эксперты уже вовсю трубят, что наши ракетоносцы могут представлять серьезную угрозу для авианосных ударных групп Британии и Америки.



Такое мнение высказали авторы популярного американского издания. Они обратили внимание, что наши бомбардировщики прибыли на сирийскую авиационную базу Хмеймим примерно в то же время, когда авианосец Queen Elizabeth прибыл в Средиземное море. Отмечается, что на судне британцев находятся истребители пятого поколения F-35B.

Эксперты издания The Drive также припомнили, что в период холодной войны авианосцы США и другие зарубежные военные суда, оснащенные крылатыми ракетами, являлись основной мишенью для бомбардировщиков Советского Союза.

Американцы также не забыли упомянуть, что обсуждаемые ракетоносцы вооружены боевыми снарядами, которые предназначены для атаки кораблей. Такие ракеты способны поражать цели, расположенные на расстоянии более 800 километров. Соответственно, наши боевые самолеты представляют серьезную угрозу для западных военных судов, которые сейчас бороздят просторы Средиземного моря.

Ранее стало известно, что российская сторона впервые решила направить на территорию Сирийской Арабской Республики ракетоносцы Ту-22М3. Известно, что экипаж боевых самолетов будет отрабатывать в регионе учебную операцию.