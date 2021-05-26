Бомбардировщик B-52 выполнял полет по странной траектории

Американские военные решили устроить провокацию прямо у берегов Крыма.

Стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, летел по весьма странной траектории: сначала самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем, а затем неожиданно сменил сменил курс в южном направлении, сообщает портал Avia.pro.

При этом недалеко от крымского побережья находился другой американский самолет, который осуществлял радиоэлектронную разведку.

Специалисты связали произошедшее с желанием американских военных посмотреть на то, как российские ЗРК С-400 "Триумф", развернутые на территории полуострова, отреагируют на такую провокацию. Не исключено, что в этот момент американцы наблюдали за тем, какие действия предпримет российская сторона.

Но стоит отметить, что никаких официальных подтверждений данной теории нет.

Как передает "Интерфакс", стратегический бомбардировщик изначально вылетел с авиабазы Морон в Испании. После этого он пролетел над Италией, Адриатикой, Хорватией, Венгрией и Румынией.

Во время полета Черным морем самолет находился на расстоянии примерно 270-320 километров от границ России. Полет был осуществлен с целью продемонстрировать приверженность США коллективной безопасности НАТО, уточнили в Командовании ВВС США.

Ранее американские СМИ рассказали о подготовке мультизадачного плана атаки США на Калининград, который Вашингтон считает самой уязвимой российской целью.