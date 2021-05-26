Американские военные устроили провокацию на берегу Крыма - СМИ

Американские военные устроили провокацию на берегу Крыма - СМИ
Фото: Lubos Pavlicek/CTK/www.globallookpress.com
продолжениеВ ФСБ сообщили о вторжении британского эсминца в Крым
Бомбардировщик B-52 выполнял полет по странной траектории

Американские военные решили устроить провокацию прямо у берегов Крыма. 

Стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, летел по весьма странной траектории: сначала самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем, а затем неожиданно сменил сменил курс в южном направлении, сообщает портал Avia.pro.

При этом недалеко от крымского побережья находился другой американский самолет, который осуществлял радиоэлектронную разведку.

Специалисты связали произошедшее с желанием американских военных посмотреть на то, как российские ЗРК С-400 "Триумф", развернутые на территории полуострова, отреагируют на такую провокацию. Не исключено, что в этот момент американцы наблюдали за тем, какие действия предпримет российская сторона. 

Но стоит отметить, что никаких официальных подтверждений данной теории нет. 

Как передает "Интерфакс", стратегический бомбардировщик изначально вылетел с авиабазы Морон в Испании. После этого он пролетел над Италией, Адриатикой, Хорватией, Венгрией и Румынией. 

Во время полета Черным морем самолет находился на расстоянии примерно 270-320 километров от границ России. Полет был осуществлен с целью продемонстрировать  приверженность США коллективной безопасности НАТО, уточнили в Командовании ВВС США. 

Ранее американские СМИ рассказали о подготовке мультизадачного плана атаки США на Калининград, который Вашингтон считает самой уязвимой российской целью. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость250359
Пожаловаться Ответить
Но стоит отметить, что никаких официальных подтверждений данной теории нет. Брешете каждое утро. Вам за это денежки капают.
Гость250119
Пожаловаться Ответить
нельзя разве его заманить на территорию России и сбить, тогда перестанут провоцировать
Россия -Русь
Пожаловаться Ответить
американские оккупанты, продолжающие красть сирийскую нефть, сталкиваются с российскими силами регулярно. И обычно обсераются в штаны, как это было в минувшем году.
Россия -Русь
Пожаловаться Ответить
Натуральные «сафари» на американские патрули устраивают российские военные в Сирии. Видеоролики, запечатлевшие погоню отечественных бронеавтомобилей за звёздно-полосатым аналогом, появились в одном из Telegram-каналов. В кадре – безудержное веселье в стиле «дави его, <цензура>*!»
Россия -Русь
Пожаловаться Ответить
Гость248311
по вашим могилам ? ну да. мы ж не звери какие
Нет конечно - вы не звери , вы хохлоскот в переводе на польский - быдло.
Россия -Русь
Пожаловаться Ответить
Гость248311
если бы был перехват то по москве бы сейчас гуляли морские котики
Морские хохлосвиньи, когда на абрамсах с Бабченко в Москву приедете?
Андрей
Пожаловаться Ответить
Гость248311
бы хорошо в Украине разместить В-1В. на постоянной основе.
чтоб резкость не пропадала кое у кого.
Так хохлы его тут же ополченцам продадут за шмат сала и стекломой
Андрей
Пожаловаться Ответить
Гость248311
если бы был перехват то по москве бы сейчас гуляли морские котики
морские котики это тюлени такие их в зоопарке показывают
Гость249299
Пожаловаться Ответить
Не надоело ещё этих старичков гонять? Там самые свежие Б-52 уже полвека летают!
Гость248311
Пожаловаться Ответить
гость
Если только по КЛАДБИЩУ !
по вашим могилам ? ну да. мы ж не звери какие
1 2
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей