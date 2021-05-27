В ФСБ сообщили о вторжении британского эсминца в Крым

В ФСБ сообщили о вторжении британского эсминца в Крым
Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Военный корабль выдворили совместно с ВКС и ВМС

В октябре прошлого года Пограничная служба ФСБ вместе с флотом и военно-космическими силами выдворила из российских вод эсминец D35 Dragon ВМФ Великобритании. О неизвестном ранее инциденте рассказал замглавы Федеральной службы безопасности, возглавляющий Погранслужбу Владимир Кулишов.

Как отмечает источник, ранее информация об инциденте с вторжением британского корабля не сообщалась. Лишь однажды замглавы Министерства обороны Александр Фомин заявил в интервью для СМИ о том, что корабль британского флота прошел через воды РФ у Херсонеса, пишет RT.

Известно, что 13 октября эсминец зашел в воды РФ, таким образом нарушив государственные границы в черноморской акватории. Судно воспользовалось правом мирного прохода. Экипаж также заявил о плохом сигнале, отвечая таким образом на требования российской стороны в срочном порядке покинуть воды РФ, передает "Общественная служба новостей".

В ходе координации военно-морского флота с ВКС ФСБ выдворило британское судно в нейтральные воды, отметил глава Погранслужбы.

Кулишов также отметил, что Пограничная служба внимательно следит за "недружественной деятельностью" западных государств у госграниц России, которые в этом случае преследуют в качестве цели демонстрацию своего потенциала для сдерживания РФ в регионе.

Пограничники готовы пресечь провокационные действия на море в отношении стран, которые стремятся подобным образом нарушить территориальную целостность РФ и продемонстрировать свое пренебрежение ее суверенитетом, пишет РИА "Новости".

Ранее в СМИ появилась информация о новой провокации США у берегов Крыма. Так, согласно приведенным данным, американский бомбардировщик B-52 после выполнения странной траектории полета оказался в воздушном пространстве над Черным морем, однако затем внезапно решил сменить курс.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость250359
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Как отмечает источник, ранее информация об инциденте с вторжением британского корабля не сообщалась. И понятно почему. Проспали, очнулись, когда было поздно, корабль уже ушел. Вдогонку ему телеграмму выслали по радио. Начальству доложили об успешном "выдворении". Где были ВКС и ВМС, заявленные в заголовке? У радиоприемника.
Россия -Русь
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Гость248311
на фото красавец !
они не стали связываться с ущербными и благородно, по английски ушли
Поплыли к хохлобыдлу, чтоб укрохолуи постирали обосранные портки.
Россия -Русь
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Гость248311
другого то оружия у вас нет. только в мультфильмах
Ну так что же укрохолуйское быдло обсерается и визжат как свиньи об ахрессии России?Кто там грозился Кубань забрать?Кубанцы заждались вас , шароварники. Будут ссыкливый укровермахт одними нагайками гонять по степи.
Гость из Крыма
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Гость248311
другого то оружия у вас нет. только в мультфильмах
Если бы другого оружия не было, сейчас ната шастала под берегом Крыма, ущербный!
Гость248311
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Гость249706
Ага, после того как им вежливо пригрозили тараном.
другого то оружия у вас нет. только в мультфильмах
Гость241057
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Гость248311
на фото красавец !
они не стали связываться с ущербными и благородно, по английски ушли
)))) Они прикинулись что заблудились, потом прикинулись что связь плохая. )))). И когда им объяснили что с ними будет, то с наполненными благородством штанами уплыли обратно. Специально обозначу - уплыли, а не ушли ))
Гость241057
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Гость248311
на фото красавец !
они не стали связываться с ущербными и благородно, по английски ушли
Где Англия, и где благородство? Не смеши меня. Прогнившая и погрязшая в коррупции страна. Мало того, ещё и подлая. Поэтому про благородство помолчи.
Андрей
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Гость248311
на фото красавец !
они не стали связываться с ущербными и благородно, по английски ушли
благородно, по английски поплыли памперсы менять
Гость249706
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Гость248311
на фото красавец !
они не стали связываться с ущербными и благородно, по английски ушли
Ага, после того как им вежливо пригрозили тараном.
Гость248311
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на фото красавец !
они не стали связываться с ущербными и благородно, по английски ушли
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