Военный корабль выдворили совместно с ВКС и ВМС

В октябре прошлого года Пограничная служба ФСБ вместе с флотом и военно-космическими силами выдворила из российских вод эсминец D35 Dragon ВМФ Великобритании. О неизвестном ранее инциденте рассказал замглавы Федеральной службы безопасности, возглавляющий Погранслужбу Владимир Кулишов.

Как отмечает источник, ранее информация об инциденте с вторжением британского корабля не сообщалась. Лишь однажды замглавы Министерства обороны Александр Фомин заявил в интервью для СМИ о том, что корабль британского флота прошел через воды РФ у Херсонеса, пишет RT.

Известно, что 13 октября эсминец зашел в воды РФ, таким образом нарушив государственные границы в черноморской акватории. Судно воспользовалось правом мирного прохода. Экипаж также заявил о плохом сигнале, отвечая таким образом на требования российской стороны в срочном порядке покинуть воды РФ, передает "Общественная служба новостей".

В ходе координации военно-морского флота с ВКС ФСБ выдворило британское судно в нейтральные воды, отметил глава Погранслужбы.

Кулишов также отметил, что Пограничная служба внимательно следит за "недружественной деятельностью" западных государств у госграниц России, которые в этом случае преследуют в качестве цели демонстрацию своего потенциала для сдерживания РФ в регионе.

Пограничники готовы пресечь провокационные действия на море в отношении стран, которые стремятся подобным образом нарушить территориальную целостность РФ и продемонстрировать свое пренебрежение ее суверенитетом, пишет РИА "Новости".

Ранее в СМИ появилась информация о новой провокации США у берегов Крыма. Так, согласно приведенным данным, американский бомбардировщик B-52 после выполнения странной траектории полета оказался в воздушном пространстве над Черным морем, однако затем внезапно решил сменить курс.