Шестерых армянских солдат обезоружили при попытке заминировать дорогу - Баку

Шестерых армянских солдат обезоружили при попытке заминировать дорогу - Баку
Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеПашинян предложил Баку новый способ решить конфликт
Ереван утверждает, что военнослужащие лишь занимались инженерными работами

Военнослужащие армянской армии совершили попытку перехода государственной границы Азербайджана, в результате чего были задержаны. Об этом стало известно сегодня, 27 мая.

Как отметили в Министерстве обороны Азербайджана, инцидент произошел в ночное время суток. Армия республики задержала армянскую разведгруппу, пытавшуюся перейти границу в Кельбаджарском районе.

Как отметили в пресс-службе оборонного ведомства, солдат обезоружили и задержали при попытке заминировать дорогу, которая вела к позициям армии Азербайджана.

В Министерстве обороны также отметили, что в утреннее время азербайджанские ВС зафиксировали скопление бронетехники, включая танки, со стороны Армении. Вооруженные силы смогли пресечь их передвижение, о чем говорится на официальном сайте ведомства.

Позднее информацию о задержании подтвердили в Министерстве обороны Армении. В оборонном ведомстве заявили, что шестеро военнослужащих оказались в плену.

Ереван, однако, опроверг информацию о диверсионной вылазке. В Минобороны заявили, что военных окружили во время проведения инженерных работ. В настоящее время Армения работает над возвращением пленных, уточняет "Спутник".

В азербайджанском МИД позднее заявили, что Баку расценивает инцидент как террористический акт и провокацию со стороны Еревана.

Ранее Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в гибели одного своего военнослужащего, заявив, что противник открыл огонь у населенного пункта Верин Шоржа. В результате обстрела, утверждает Ереван, погиб один человек 1989 года рождения, который работал по контракту. Баку опроверг информацию, заявив, что смерть наступила в результате несчастного случая.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость249991
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Вот к чему привели провокационные выступления Лепехина, депутата Затулина и его помощника Евсеева вопреки политике лидера России!
И.о. премьер-министра Армении созвал заседание Совета безопасности в расширенном составе, где предложил разместить международных наблюдателей России и других стран Минской группы ОБСЕ (США и Франция) вдоль границ между Арменией и Азербайджаном. Пашинян считает, что если ситуация не будет разрешена, то это может привести к широкомасштабному столкновению.
Гость249924
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Армения выполняя заказ Запада специально хочет возобновить войну, чтобы привлечь в этот конфликт ОДКБ.
Гость249922
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И эта армянская диверсия произошла после выступления на днях дир.института ЕАЭС выскочки Лепехина проходившем в Ереване форуме. Он сказал: "российские военные осуществляют охрану границ Армении и готовы воевать и даже погибать за Арцах (Нагорный Карабах) и Армению." По его логике Россия готова помогать Армении в оккупировании приграничных территорий Азербайджана, а также Нагорный Карабах?! И этот госдеятель РФ делает такие провокационные заявления вопреки мирной политики В.Путина и трехстороннему соглашению. Лепехин в открытую поддерживает сепаратизм и оккупационный режим Армении.
Гость249910
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4 вопроса на которые должна ответить Армения:

1. какие работы армянские вооруженные силы проводили на территории азербайджанского села Юхары Айрым Кельбаджарского района? И почему армянские солдаты должны были находиться на территории Азербайджана?

2. С каких пор инженерно-технические сооружения возводятся на территории противной стороны и малочисленной группой в 10-15 военнослужащих?

3. почему инженерные работы на территории Азербайджана начали проводиться в 3 часа ночи?

4. С какой целью вооруженные силы Армении выдвинули на первую линию танки и боевую технику?
Гость248334
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И чего армянам неймется и так по макушке получили, даже миротворцев ввели. В конце концов они сами себя подставляют.
гость
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Если с поличным поймали то в жо*пу им их ОЗМ72, МОН50/90, ПФМ затолкать и отпустить с миром. Быть бобру!
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