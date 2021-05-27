Победа за нами: самолеты НАТО устроили разборки с российскими истребителями

Победа за нами: самолеты НАТО устроили разборки с российскими истребителями
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Стычка произошла над Средиземным морем

Представителям Североатлантического альянса не дают покоя наши военные самолеты. Так, накануне натовская летная техника осуществила попытку перехвата бомбардировщиков Ту-22М3. Однако на выручку нашим пилотам пришли истребители Су-35. Так что западные военные остались с носом.

Инцидент произошел над акваторией Средиземного моря неподалеку от Кипра. В этот день наши ракетоносцы отрабатывали боевые маневры. Целью учений было поднатореть в ликвидации натовских баз на море, а также условно уничтожить боевые корабли американцев.

Бомбардировщики успешно справились с поставленной задачей и возвращались на базу дислокации в Сирийской Арабской Республике. Внезапно дорогу им перегородили истребители Североатлантического альянса. Западные военные удумали перехватить наши самолеты. Однако после того, как в дело вмешались российские истребители Су-35, натовцы спешно пересмотрели свои планы и отправились восвояси.

В свою очередь, наши бомбардировщики в сопровождении истребителей спокойно добрались до базы. О стычке в воздушном пространстве рассказывают авторы телеграм-канала "Записки охотника".

К слову, недавно популярное американское издание заявило, что размещенные в Сирии российские ракетоносцы являются серьезной угрозой для НАТО. США переживают, что наши боевые самолеты могут навредить британцам и американцам.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость251462
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Гость251226
Не верю ни одному слову. Это Российская пропаганда. Сейчас идёт информационная война, вот и нагнетают страхи для Америки и НАТО, так самое как и они на Россию.
понимаем тебя, ты уже подмылся для встречи пиндосов т натосов...
Гость250863
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Гость251074
Чушь какая то. Наши самолеты американским близко не конкуренты.
Ух ты эксперд какой, давай ТТХ СУ-35 и какого-нить "Миража" НАТОвского сравним?
Гость251226
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Не верю ни одному слову. Это Российская пропаганда. Сейчас идёт информационная война, вот и нагнетают страхи для Америки и НАТО, так самое как и они на Россию.
Гость251074
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Чушь какая то. Наши самолеты американским близко не конкуренты.
Гость248913
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Гость250359
Внезапно дорогу им перегородили истребители Североатлантического альянса. Че вы там курите? Там в небе так тесно, что палец воткнуть некуда. У НАТО нет своих самолетов, они принадлежат какой-то стране. Вас, брехунов, легко поймать. Ни даты, ни страны, ни типа истребителей, и ссылка на левого блоггера.
Там кроме нато и израиля других военных самолётов нет, а палец сам знаешь куда себе воткнуть.
Гость243673
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/негодует/
ишь чего удумали, ироды! дорогу бомберам перегораживать, эвон как.
родителей вызвать, да отругать примерно, хулиганов ростят, никакого воспитания.
трупы ваших "солдат удачи"
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Гость248311
обычно наоборот - отправляю в россию сгоревшие трупы ваших "солдат удачи"
Семенченко негодует: трупы погибших в Иловайском «котле» закопали в скотомогильнике .В скотомогильнике на Днепропетровщине нашли погибших во время боев за Иловайск, солдат ВСУ.«Было заявление, что это были с машины с останками 98 погибших в Иловайске пацанов», – заявил нардеп. Волонтёры, нашедшие останки, рассказали, что нашли нашивки батальона «Кривбас» и «Правого сектора». "Чего нам ждать от чужих, если свои со своими такое творят?", – негодовал Семенченко.Хорошее место для карателей-скотомогильник.
укрохолопу
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Гость248311
обычно наоборот - отправляю в россию сгоревшие трупы ваших "солдат удачи"
.Пускай свиньи лучше вспомнят 7 котлов,в которых оказались их доблестные всу,а также тот пикантный момент,когда их вояки побежали на территорию РФ,лишь бы в очередной котел не попасть.
Гость250359
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Внезапно дорогу им перегородили истребители Североатлантического альянса. Че вы там курите? Там в небе так тесно, что палец воткнуть некуда. У НАТО нет своих самолетов, они принадлежат какой-то стране. Вас, брехунов, легко поймать. Ни даты, ни страны, ни типа истребителей, и ссылка на левого блоггера.
Россия -Русь
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Американские оккупанты, продолжающие красть сирийскую нефть, сталкиваются с российскими силами регулярно. И обычно обсераются в штаны, как это было в минувшем году.
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