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Представителям Североатлантического альянса не дают покоя наши военные
самолеты. Так, накануне натовская летная техника осуществила попытку перехвата
бомбардировщиков Ту-22М3. Однако на выручку нашим пилотам пришли истребители
Су-35. Так что западные военные остались с носом.
Инцидент произошел над акваторией Средиземного моря неподалеку от Кипра. В этот день наши ракетоносцы отрабатывали боевые маневры. Целью учений было поднатореть в ликвидации натовских баз на море, а также условно уничтожить боевые корабли американцев.
Бомбардировщики успешно справились с поставленной задачей и возвращались на базу дислокации в Сирийской Арабской Республике. Внезапно дорогу им перегородили истребители Североатлантического альянса. Западные военные удумали перехватить наши самолеты. Однако после того, как в дело вмешались российские истребители Су-35, натовцы спешно пересмотрели свои планы и отправились восвояси.
В свою очередь, наши бомбардировщики в сопровождении истребителей спокойно добрались до базы. О стычке в воздушном пространстве рассказывают авторы телеграм-канала "Записки охотника".
К слову, недавно популярное американское издание заявило, что размещенные в Сирии российские ракетоносцы являются серьезной угрозой для НАТО. США переживают, что наши боевые самолеты могут навредить британцам и американцам.
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