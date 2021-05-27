Военный истребитель рухнул в Неваде на жилой квартал - видео

Военный истребитель рухнул в Неваде на жилой квартал - видео
Фото: Chris Pietsch/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Пилот судна найден мертвым

Легкий истребитель Mirage F1, эксплуатируемый американскими ВВС в Неваде, рухнул в жилом квартале недалеко от Лас-Вегаса. В руководстве компании Draken International, предоставляющей авиации США частные услуги, заявили, что начали расследование.

В пресс-службе компании сообщили, что расследуют инцидент для определения причин катастрофы. Пока что причины падения неизвестны. Пилот, управлявший истребителем, погиб, передает The Drive.

"Официальные лица на базе ВВС Неллис подтвердили, что самолет подрядчика разбился недалеко от южного периметра базы, но до сих пор не сообщили, какой тип самолета был или какой подрядчик эксплуатировал его в тот момент. На месте происшествия находятся многочисленные федеральные и местные службы быстрого реагирования", – отмечает издание.

Известно, что истребитель рухнул во дворе жилого дома. Местная жительница Мария Гонсалес рассказала, что внезапно услышала очень громкий звук. Затем повалил густой черный дым.

"Все начало полыхать огнем. Оказалось, что упал самолет. Совсем рядом с моим домом. Было очень страшно. Рядом стояли машины с трейлерами", – рассказала женщина.

Как отмечает источник, ВВС США используют "Миражи" во время имитации воздушного боя, перекрашивая его в цвета "агрессора". 

Месяцем ранее на полном людей пляже во Флориде экстренно сел на воду раритетный бомбардировщик TBM Avenger. Пилот решил посадить судно прямо у берега, где отдыхали семьи с детьми. Позднее стало известно, что причиной произошедшего был отказ двигателя.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Каклы традиционно cосуt.
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Гость250359
Горит, совсем как Сухой Суперджет на московском аэродроме. Даже дым такой же. Зачем они музейные экспонаты летать заставляют?
Горит чтоб твое <цензура> нормально кипело. Как же, у хозяина проблема, моське положено гавкать ))
Гость250359
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Горит, совсем как Сухой Суперджет на московском аэродроме. Даже дым такой же. Зачем они музейные экспонаты летать заставляют?
гость
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Летун дебил, машину уводить надо от жилых кварталов а потом разбивать и дохнуть.
Каклы традиционно cосуt.
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Андрей
Посмотрите внимательно там на 41с Петров с Башировым ходят.
Ах, проказники!
Андрей
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Посмотрите внимательно там на 41с Петров с Башировым ходят.
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