Путин заявил о превосходстве российских крылатых ракет "Калибр"

Путин заявил о превосходстве российских крылатых ракет "Калибр"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент сообщил, что уже сейчас отечественное оружие во многом лучше иностранных образцов

Гонка вооружений продолжает оставаться одной из главных повесток в политике ведущих мировых держав. Так, Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК заявил, что новые виды российского вооружения не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят их по многим параметрам. 

Проанализировав военные конфликты, верховный главнокомандующий заметил, что сегодня роль крылатых ракет продолжает расти, поэтому армия обязательно должна быть оснащена таким видом вооружений. 

В случае с Россией, уникальность ее новых видов вооружения была доказана при реальных боевых действиях, проходивших в Сирии. 

Но при этом, как известно, совершенству нет предела, поэтому сейчас в российскую армию поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы различных калибров, пишет РИА "Новости". 

Говоря о том, какой должна быть армия России, Владимир Путин заметил, что для повышения ее эффективности необходимо развивать военно-транспортную авиацию, поскольку именно от нее во многом зависит мобильность войск и возможность их быстрой переброски на дальние расстояния. Это немаловажный фактор, особенно учитывая тот факт, что Россия является самой большой по территории страной в мире.

"В этой области есть определенные успехи и хороший задел",

отметил российский лидер. 

Ранее в Москве сообщили о предотвращении угроз у Крымского моста. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость248311
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калибр не плохая ракета - с СССР же разрабатывали. но ее реализация конечно оставляет желать лучшего.
в современой россии не умеют делать даже советские ракеты, не говоря о современном вооружении
Гость248934
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Лично. Потому и говорю, что предмет знаю
Гость250481
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Гость248934
Чтобы Калибры были реально хорошими изделиями, они должны быть)))
А чтобы они были, их надо произвести на высокоточных станках и начинить микро- и наноэлектроникой. Это всё для «встающей с колен страны» делают в Азии на американском оборудовании. А сама она сколько ни пытается воспроизвести - не может. И как нужно прижать, на яйца надавливают, как нужно пряник дать отпускают. Вот и все Калибры)))
Сам лично это проверял или в вашингтонском обкоме напели?
Гость248934
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А ещё Россия олимпиаду в Сочи вчистую выиграла))) А, да: и космодром на Дальнем Востоке построила - ракеты прямо в очередь на взлёт стоят)))
Россия -Русь
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Россия - Улус
Ты ещё раз доказал, что РФ СТРАНА ЗК И УБЛЮДКОВ! Интересно? А ты по-другому свои мысли излагать можешь?
американские оккупанты, продолжающие красть сирийскую нефть, сталкиваются с российскими силами регулярно. И обычно обсераются в штаны, как это было в минувшем году.
Россия -Русь
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Россия - Улус
Ты ещё раз доказал, что РФ СТРАНА ЗК И УБЛЮДКОВ! Интересно? А ты по-другому свои мысли излагать можешь?
Натуральные «сафари» на американские патрули устраивают российские военные в Сирии. Видеоролики, запечатлевшие погоню отечественных бронеавтомобилей за звёздно-полосатым аналогом, появились в одном из Telegram-каналов. В кадре – безудержное веселье в стиле «дави его, <цензура>*!».))
Россия -Русь
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Россия - Улус
Ты ещё раз доказал, что РФ СТРАНА ЗК И УБЛЮДКОВ! Интересно? А ты по-другому свои мысли излагать можешь?
Хазарин,знаешь как на Хохлогабоне блохи и вши размножаются??? Посредством таких как ты.
Хохлы -дегенераты
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Россия - Улус
Ты ещё раз доказал, что РФ СТРАНА ЗК И УБЛЮДКОВ! Интересно? А ты по-другому свои мысли излагать можешь?
Что такое - "ХОХОЛ"? - это когда сам живешь в полном <цензура>, и повод для радости ищешь в неудачах России и русских... а когда такого повода нет - выдумываешь всякие невероятные истории про русских, и радуешься этим выдуманным историям, как ребенок... в общем - ущербная нация с ГИГАНТСКИМ комплексом неполноценности.Дебилы, б.ть!
))
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Россия - Улус
Ты ещё раз доказал, что РФ СТРАНА ЗК И УБЛЮДКОВ! Интересно? А ты по-другому свои мысли излагать можешь?
Что дали хохлы миру?
Хохлы - самое мерзкое, что случалось с человечеством. Олицетворение быдла, деревенщины, провинциальщины, мещанства, ксенофобии, зависти, коллективизма; словом, всего плохого, что есть в людях.Не зря поляки хохлов считают третьесортными - быдлом, скотом.
))
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Гость249416
А ещё Россия родина слонов. Вы не знали?..
А еще весьмир вкурсе, что хохлы - дегенераты.
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