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Гонка вооружений продолжает оставаться одной из главных повесток в политике ведущих мировых держав. Так, Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК заявил, что новые виды российского вооружения не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят их по многим параметрам.
Проанализировав военные конфликты, верховный главнокомандующий заметил, что сегодня роль крылатых ракет продолжает расти, поэтому армия обязательно должна быть оснащена таким видом вооружений.
В случае с Россией, уникальность ее новых видов вооружения была доказана при реальных боевых действиях, проходивших в Сирии.
Но при этом, как известно, совершенству нет предела, поэтому сейчас в российскую армию поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы различных калибров, пишет РИА "Новости".
Говоря о том, какой должна быть армия России, Владимир Путин заметил, что для повышения ее эффективности необходимо развивать военно-транспортную авиацию, поскольку именно от нее во многом зависит мобильность войск и возможность их быстрой переброски на дальние расстояния. Это немаловажный фактор, особенно учитывая тот факт, что Россия является самой большой по территории страной в мире.
"В этой области есть определенные успехи и хороший задел",
– отметил российский лидер.
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