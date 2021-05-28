В ведомстве заявили, что их судно не нарушало никаких госграниц

Эсминец D35 Dragon не принимал никаких участий в инцидентах в черноморской акватории у Крыма в октябре прошлого года. С таким утверждением накануне выступили в СМИ представители Минобороны.

Ранее глава Пограничной службы РФ, замглавы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что в октябре 2020 года силы Федеральной службы безопасности совместно с российскими ВКС и военно-морским флотом выдворили британский эсминец, который нарушил государственную границу России у Херсонеса.

Позднее ситуацию прокомментировали в Министерстве обороны Великобритании. В ведомстве сообщили, что в тот момент эсминец направлялся в Батуми из Одессы. При этом Лондон отказывается считать Крым российским, поэтому не согласен с утверждением о нарушении государственных границ Российской Федерации, пишет The Telegraph.

Как заявили в оборонном ведомстве королевства, экипаж HMS Dragon в тот момент решил остановить выбор на более коротком пути, перемещаясь из одного порта в другой по безопасному маршруту, который признан таковым для международного судоходства в водах Украины. Российский военно-морской флот же не создавал препятствий проходу эсминца – иностранное судно воспользовалось правом мирного прохода на основании Конвенции ООН по морскому праву, утверждает источник.

Ранее Кулишов заявил, комментируя инцидент от ноября 2020 года с заходом корабля американских ВМС "Джона Маккейна" в воды РФ у Владивостока, что Штаты совершают попытки подрыва территориальной целостности РФ. В американском морском флоте также позднее сообщили, что не считают регион частью РФ.