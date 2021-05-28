Минобороны Великобритании выдало собственную версию недавнего вторжения в Крым

Минобороны Великобритании выдало собственную версию недавнего вторжения в Крым
Фото: Thomas Muncke/ dpa/ www.globallookpress.com
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В ведомстве заявили, что их судно не нарушало никаких госграниц

Эсминец D35 Dragon не принимал никаких участий в инцидентах в черноморской акватории у Крыма в октябре прошлого года. С таким утверждением накануне выступили в СМИ представители Минобороны.

Ранее глава Пограничной службы РФ, замглавы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что в октябре 2020 года силы Федеральной службы безопасности совместно с российскими ВКС и  военно-морским флотом выдворили британский эсминец, который нарушил государственную границу России у Херсонеса. 

Позднее ситуацию прокомментировали в Министерстве обороны Великобритании. В ведомстве сообщили, что в тот момент эсминец направлялся в Батуми из Одессы. При этом Лондон отказывается считать Крым российским, поэтому не согласен с утверждением о нарушении государственных границ Российской Федерации, пишет The Telegraph.

Как заявили в оборонном ведомстве королевства, экипаж HMS Dragon в тот момент решил остановить выбор на более коротком пути, перемещаясь из одного порта в другой по безопасному маршруту, который признан таковым для международного судоходства в водах Украины. Российский военно-морской флот же не создавал препятствий проходу эсминца – иностранное судно воспользовалось правом мирного прохода на основании Конвенции ООН по морскому праву, утверждает источник.

Ранее Кулишов заявил, комментируя инцидент от ноября 2020 года с заходом корабля американских ВМС "Джона Маккейна" в воды РФ у Владивостока, что Штаты совершают попытки подрыва территориальной целостности РФ. В американском морском флоте также позднее сообщили, что не считают регион частью РФ. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость250863
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Гость250359
Раз не потопили, значит фактически признали, что Крым России не принадлежит. Это каждый комментатор должен зарубить себе на носу. Никто никого не выдворял. Кулишов нечараскрыл тайну спустя год.
Крым - это Россия! Об этом должен любой утырок типа тебя и пр. дибилов "зарубить себе на носу", если кто-то попытается делом доказать противное, то, как показывает история, этого кого-то будут закапывать в собственной столице
Гость249346
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Пожалели англицких вшей. Но вши урок усвоили. Больше не совались. А насчет "Никто никого не выдворял" - вопли в англицкой прессе об опасных маневрах русских кораблей . Так что хохляцким бандеровцам молчать надо в тряпочку, если читать в школе не научились.
Гость250359
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Раз не потопили, значит фактически признали, что Крым России не принадлежит. Это каждый комментатор должен зарубить себе на носу. Никто никого не выдворял. Кулишов нечараскрыл тайну спустя год.
Гость248913
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Веикобританское величие ушло, а понты остались.
Россия -Русь
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Да брать этих мелкобритов на абордаж и ставить на колени как иранцы пиндосовских моряков в 2016 году.Опозорить на весьмир - показать какие они ссыкливые..Тогда поймут , что Крым - Россия
Андрей
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Надо было топить. Тогда по их логике получилось бы что потопили хохлы ведь это "их территория"
Гость из Крыма
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Как в анекдоте: "Ты суслика видишь? Нет? А он есть.". Признавть или не признавать Крым риссийским - это ваше право. А наше право - топить всех уродов, кто наши граници на нарушает. А потом пусть орут: "А нас за что?"
гость
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уничтожать уродов, скажут еще нет вашей страны вообще, не существует в мире
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