Новый С-500: как Россия уничтожит истребители-невидимки США

Новый С-500: как Россия уничтожит истребители-невидимки США
Фото: Staff Sgt. Codie Trimble/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Американцы назвали зенитно-ракетную систему следующего поколения грозным "убийцей"

Новость о том, что у России очень скоро появится новая ЗРС С-500, которая станет достойным соперником наиболее современным малозаметным платформам НАТО, не прошла незамеченной. В США решили, что это "прямой ответ" нашей страны на создание более современных F-22 и F-35.

Американцы назвали зенитно-ракетную систему РФ следующего поколения грозным "убийцей". В случае войны она уничтожит истребители-невидимки, выразил уверенность журналист Марк Эпископос на странице National Interest.

Новая С-500 заметно превосходит С-400 по многим параметрам. Кроме того, у него есть множество возможностей и характеристик, которых нет у предшественника.

Оснащенная ракетами 77Н6, система способна перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты и другие воздушные объекты, летящие со скоростью более 5 Махов, поражать баллистические ракеты на дальностях до 600 км и до десяти ракетных боеголовок, летящих со скоростью более четырех миль в секунду. Угрозу несет ЗРС и для некоторых типов низкоорбитальных спутников.  

Это не только прямая замена С-400. С-500 станет дополнительным звеном в сети противоракетной обороны России. Эта ЗРС предназначена для совместной работы с более ранними средствами ПВО – такими, как С-400 и С-300, а также большим количеством зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности, отметил автор статьи в NI.

С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитно-ракетных систем класса "земля – воздух". Первые такие ЗРС поступят в российскую армию в текущем году, напоминает РИА "Новости".  

Ранее американские СМИ назвали С-500 главной угрозой для F-35. По их мнению, стелс-истребители окажутся открытой мишенью против новейшего российского зенитно-ракетного комплекса.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость250863
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Гость248934
Ага: попрыгай-попрыгай от злости, когда сказать больше нечего)))
Мне то есть чего сказать, это тебе балезный по делу сказать нечего. Ваше все такое племя дибильное, как только ничего внятного сказать не могут, сразу съезжают с тебы и пытаются сыпать оскорблениями. Дак ты про "я в теме" то расскажи поподробнее. А если не можешь, то засунь свой язык себе в дупу и тихо помалкивай
Гость250359
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Новость о том что будет - это не новость. Новость - это когда оно уже есть, работает и в цель попадает реально, а не в компьютере.
Гость248934
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Гость250863
Или ты главный инженер производства микрух? Может руководитель завода? Нет? Не вот и забей себе свою "тему" туда куда Макар гусей не гонял! "В теме он", АХАХАХАХАХА!!!!!
Ага: попрыгай-попрыгай от злости, когда сказать больше нечего)))
Гость250863
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Гость248934
А мне ненужно читать. Я в теме. Знаю предмет…
Или ты главный инженер производства микрух? Может руководитель завода? Нет? Не вот и забей себе свою "тему" туда куда Макар гусей не гонял! "В теме он", АХАХАХАХАХА!!!!!
Гость250863
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Гость248934
А мне ненужно читать. Я в теме. Знаю предмет…
<цензура> ты ... ну давай расскажи про свою "тему", может ты манагер-закупщик который в тайланде заказывает микрухи для С-500?
Гость248934
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Гость250863
а почитать то в интернетах слабо, что для военных разработок и производства в РФ используются свои мощности? Хотя не читай, наномозгу не осилить
А мне ненужно читать. Я в теме. Знаю предмет…
Гость250863
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Гость249416
Плечи не болят?..
Хотя <цензура>..ить не мешки таскать)))
Эти Элвисы и Ко только, как разработчики числятся, а заказы в Азии размещают. Так что - не надо ля-ля)))
В том и проблема России: за свою разработку выдать могут, а произвести - хрен вам)))
а почитать то в интернетах слабо, что для военных разработок и производства в РФ используются свои мощности? Хотя не читай, наномозгу не осилить
Гость249416
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Гость250863
В данном случае я просто ткнул тебя носом в собственную безграмотность. Если ты выучился работать ветеринаром в своем селе, <цензура> изучай какашки своих подопечных, а не лезь в то, о чем даже не представляешь.
Ага: когда по существу сказать нечего, остается только и поплеваться - благо есть примеры)))
Так что живите на азиатской, что микро-, что наноэлектронике, пока её реальные производители на яйца санкциями не наступили)))
Гость238482
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А, ну наноэксперд с наномозгом на нанодиване пытается вещать что-то более умное. Уроки то выучил наноэксперд?
Гость250863
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Гость249416
«Сам дурак» - любимый аргумент кремлевских троллей))) Привет зомбоящику! Россия даже газ качает на иностранном оборудовании, откуда про наноэлетронику знать-то?)))
В данном случае я просто ткнул тебя носом в собственную безграмотность. Если ты выучился работать ветеринаром в своем селе, <цензура> изучай какашки своих подопечных, а не лезь в то, о чем даже не представляешь.
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