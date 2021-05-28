Американцы послали России четкий сигнал в Арктике - СМИ

Американцы послали России четкий сигнал в Арктике - СМИ
Фото: Lubos Pavlicek/CTK/www.globallookpress.com
Полеты в норвежском небе стратегических бомбардировщиков ВВС США должны были напугать Москву

Соединенные Штаты развернули бомбардировщики B-1 на норвежской авиабазе Орланд, чтобы подать четкий сигнал России. Об этом пишет мичиганский писатель Питер Сучиу на портале 19fortyfive.

Отмечается, что ранее в этом году Пентагон впервые разместил четыре B-1 Lancer в Норвегии.

"Послание Москве было ясным: военные США, конечно, могут действовать в стратегически важном арктическом регионе, а также продемонстрировали, что они будут защищать своих союзников в этом районе от возможной российской агрессии", – говорится в статье.

Возможно, эти самолеты уже завершили свою миссию в Норвегии и вернулись домой. Однако ВВС США подтвердили свои планы закрепиться в данном регионе, отправив туда бомбардировщики B-52 Stratofortress для совместных полетов с норвежскими истребителями F-16 Fighting Falcon, базирующихся на авиабазе Будё. Такие же B-52 были развернуты в других частях Европы и Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает автор.

"Скорость, широта применения и боеготовность наших стратегических бомбардировщиков играют решающую роль в нашей способности сдерживать потенциальных противников и сигнализировать о нашей непоколебимой поддержке наших союзников и партнеров", – процитировал писатель адмирала Чарльза Ричарда.

Тот также заявил, что подобные американские миссии предоставляют бесценные возможности для обучения союзников и партнеров Штатов, чтобы улучшить совместимость действий войск в любом месте и в любое время.

Представители Норвегии и США наперебой уже несколько последних месяцев говорят о неких сигналах, которые Вашингтон и Осло посылают в Москву, сообщая о самолетах Пентагона вблизи границ России. Свою боевую риторику они объясняют укреплением вооруженной мощи РФ в Арктике, что якобы несет потенциальную угрозу северным европейским государствам.

А буквально накануне норвежские власти выдали официальное разрешение Штатам на размещение на территории Королевства баз Пентагона у границ России вне рамок НАТО. И потом Осло будет объяснять гражданам, почему им следует опасаться русских, которые защищают свои рубежи. Цена вопроса пребывания американцев в Норвегии, "как у себя дома", пока не раскрывается.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость251491
Пожаловаться Ответить
Гость244204
Мы не лезем. Лезете это вы. А мы демонстрируем своё военное превосходство и кое кому показываем, что вякать можно из под шконки
Кто это "мы"? Активист ЛГБТ?
Гость250429
Пожаловаться Ответить
Гость244204
Мы не лезем. Лезете это вы. А мы демонстрируем своё военное превосходство и кое кому показываем, что вякать можно из под шконки
нет никаких мы, наивный дурачек
гость
Пожаловаться Ответить
244204 петух, ты сам давно от параши то отполз? Тя не долбили давно? Доnиzдишься загонят обратно и долбёжка в два ствола начнется по новой.
Гость247502
Пожаловаться Ответить
Русские Арктику начали осваивать за полторы сотни лет до открытия Колумбом Пендостана!Это для справки ползающим тут скаклятским подпендосникам!
Гость250863
Пожаловаться Ответить
Гость244204
Мы не лезем. Лезете это вы. А мы демонстрируем своё военное превосходство и кое кому показываем, что вякать можно из под шконки
Вы показываете свое раздутое эго. Вашего военного превосходства не наблюдается последние лет 15-20 и в Арктике вам вообще делать нечего, лезте на Антарктиду и там перед пингвинами и тюленями "показывайте". А насчет "из под шконки" - уровень любого недопендоса на лицо. И, кстати, а здесь что ты показываешь? Уровень своего быдлячества?
Гость251124
Пожаловаться Ответить
Гость244204
Мы не лезем. Лезете это вы. А мы демонстрируем своё военное превосходство и кое кому показываем, что вякать можно из под шконки
чего ты там "демонстрируешь"?? Таких демонстрантов Россия сначала <цензура>..ла а потом спрваживала под былы ручки до самого места начала демонстрации!Под шконки! Так что сиди и не вякай галючанское рагульё!Пока цел! Отмазки "А нас за шо?" потом не прокатят! Прювет от Протасевича, !
Гость251124
Пожаловаться Ответить
напугали ежа голой задницей!
Гость239579
Пожаловаться Ответить
Защитим Европу от американской агрессии.
Гость244204
Пожаловаться Ответить
Гость243366
Дятлы!Ну куда они лезут эти пиндосы....
Мы не лезем. Лезете это вы. А мы демонстрируем своё военное превосходство и кое кому показываем, что вякать можно из под шконки
гость
Пожаловаться Ответить
Пуканы не порвите сигнальщики горнисты, полосатые труселя не выдержат :-))
1 2 3 Следующая
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей